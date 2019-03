Municipalització de l'Aigua

Jornada Internacional per l’Aigua Pública i Democràctica: l’onada arriba a Barcelona

El proper divendres 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua, experiències i experts d’arreu del món es troben a Barcelona per debatre’n

A Barcelona i a Catalunya hi ha un intens debat i un procés obert per afrontar la remunicipalització de l’aigua. Ara s'està en un moment clau, pendents d'una sentència del Tribunal Suprem que podria accelerar el procés de recuperació de la gestió pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest procés s’inscriu en una dinàmica global. Els darrers anys moltes capitals del món han decidit remunicipalitzar els serveis d’aigua: Jakarta, Buenos Aires, Berlín i París són alguns dels exemples. I la onada fa temps que ha arribat a Catalunya. Terrassa, Girona-Salt-Sarrià, Osona (per posar només alguns exemples) tenen processos oberts de recuperació de la gestió pública i a altres territoris (l’Anoia o l’Empordà, per exemple) la qüestió és clarament a damunt l’agenda política. A l’Estat espanyol també hi ha fronts oberts com ara a Valladolid (que ja ha culminat el procés) o casos de gestió pública mancomunada com el de Promedio, una empresa de la Diputació de Badajoz. I molts d’ells tindran representació a la jornada.

És en aquest context que el proper 22 de març a Barcelona i en motiu del Dia Mundial de l’Aigua, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Aigua és Vida, l’Associació Espanyola d’Operadors Públics (AEOPAS) i la Red Agua Pública (RAP) organitzarem la Jornada Internacional per l’Aigua Pública i Democràtica per posar en comú experiències catalanes, estatals i internacionals de remunicipalització amb la intervenció de destacades ponents i institucions com ara la Directora del Blue Planet Project, Meera Karunananthan (de Canadà), la Ellen Lees (de la Campanya “We Own It” d’Anglaterra), la Jovanna Gojkovic (d’Aqua Publica Europea) o la Graciela Schneier (de l’Observatoire de l’Eau de Paris), per posar alguns exemple.