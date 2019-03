8-M

Guanyem Badalona convoca un debat públic sobre la ciutat amb perspectiva feminista

Per tal d'escalfar el debat feminista a Badalona a les portes de la vaga feminista del 8 de març, Guanyem Badalona en Comú ha convocat per dimarts 5 de març a les 19h al Centre Cívic de La Salut una taula rodona que s'ha titulat "La ciutat amb ulls de dona". Al debat s'han convidat a quatre ponents dones que destaquen per la seva feina a la ciutat en diferents camps majoritàriament liderats per homes, com pot ser el moviment veïnal, l'esport i la seguretat:

Marta López és policia i criminòloga, va col·laborar molt activament en el plantejament del nou model de seguretat a la ciutat i de les Jornades temàtiques que es van realitzar el 2017 impulsades pel govern de Dolors Sabater.

La clausura del debat anirà a càrrec de Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona 2015-2018 i actualment candidata a la reelecció per Guanyem Badalona en Comú.

L'acte serà presentat i moderat per Laia Mauri, activista estudiantil i actualment candidata nº6 per a les municipals de maig de 2019 per Guanyem Badalona en Comú.

Vaga general 8 de març

L'acte també servirà per donar suport a les convocatòries unitàries que es facin a la ciutat al voltant de la vaga del 8 de març. Sabater ha anunciat que ella i el seu grup municipal es sumen a la vaga general completa de 24 hores convocada pel divendres 8 de març: "Són moltes i diverses les formes de protestar, reivindicar i fer visible la lluita contra la discriminació de gènere. La vaga general serveix per visibilitzar i lluitar juntes contra el masclisme estructural que impregna les vides de les dones, sigui de forma explícita o implícita. Una vaga de treball, estudiantil, de consum i de cures".