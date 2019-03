Municipals 2019

Es constitueix la CUP d’Olvan i Cal Rosal amb un primer objectiu a la vista: les eleccions municipals

Després de diverses setmanes treballant-ho, finalment, l’esquerra independentista tindrà una candidatura a les eleccions al municipi d’Olvan. Sota les sigles de CUP Olvan i Cal Rosal, l’assemblea que està treballant en el projecte vol oferir una proposta totalment renovadora i rupturista amb les maneres de fer política més habituals en els partits convencionals. En aquest sentit, el plantejament que s’ha fet és que sigui una candidatura totalment integradora i que compti amb gent de tots dos nuclis del municipi. Basant-se en aquest principi, la llista, que a hores d’ara està en procés d’elaboració, garantirà una paritat 50/50 entre persones de Cal Rosal i d’Olvan. Fins i tot, s’ha acordat que el nom del partit contingui els dos nuclis del municipi, el qual reflecteix la voluntat d’establir noves dinàmiques de col·laboració i consens entre totes les persones i classes populars del municipi.

Per altra banda, i com no podia ser d’una altra manera, el projecte és nítidament independentista i d’esquerres, ja que es centra en la recerca de generar sobiranies i noves relacions més igualitàries i més justes entre les persones. Seguint aquesta línia, el programa inclourà l’impuls de la participació de les persones en la vida social i política del municipi, motiu pel qual un dels pilars fonamentals de la candidatura serà la transparència en la gestió de l’Ajuntament a través d’assemblees obertes, on es podrà explicar què és el què s’està fent. En resum, l’objectiu és que el poble es faci seva la institució.

A hores d’ara el grup està treballant en l’elaboració de la llista, que es presentarà properament. A més, en breu s’iniciarà un cicle de trobades obertes amb la població per recollir propostes, però també per explicar les motivacions i els objectius de la candidatura en el marc de la campanya “Municipis valents, per canviar-ho tot” que la CUP va iniciar la setmana passada.