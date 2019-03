Per la República

El parlament britànic rebrà el conseller a l’exili Toni Comín per presentar el Consell per la República

El parlament britànic rebrà el conseller a l?exili Toni Comín per presentar el Consell per la República

Durant les dues hores que durarà l’esdeveniment, el que va ser conseller del govern de Catalunya que va organitzar el referèndum de l’1 d’octubre, presentarà aquest organisme basat a Bèlgica, la seva estructura i les seves funcions. L’esdeveniment és obert al públic i s’espera que aixequi un interès considerable.

En Toni Comín porta més d’un any vivint a l’exili a Bèlgica, país que ja ha refusat en dues ocasions la sol·licitud d’extradició emesa des de l’estat espanyol. Aquest fet no ha impedit que ell i altres consellers viatgin per Europa explicant la situació catalana i la repressió duta a terme per l’estat espanyol contra Catalunya, uns dels encàrrecs que té el Consell per la República.

Aquesta conferència arriba durant la quarta setmana de judici al Tribunal Suprem contra els presos polítics catalans. La presència del senyor Comín a Londres és particularment rellevant, ja que les acusacions que s’estan discutint a Madrid són les mateixes per les quals els exiliats han estat deixats en llibertat a diversos països europeus. La presència del conseller al cor de la democràcia britànica resalta encara més la situació d’excepcionalitat i aïllament de la justícia espanyola en vers la resta d’Europa en el cas del judici al procés català.