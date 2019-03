Altsasu

Desenes de milers de persones col·lapsen els carrers de Altsasu per a demanar Justícia

Aquest matí han sortit des de Catalunya autocars i vehicles particulars per participar en la marxa d'Altsasu

Desenes de milers de persones s'han aplegat aquest migdia pels carrers pels carrers d'Altsasu per a reclamar justícia per als vuit joves de la localitat, després que l'Audiència Nacional confirmés les penes de fins a 13 anys de presó per una batussa amb dos guàrdies civils en un bar.La marxa, com totes les anteriors, ha estat massiva, però la d'aquest diumenge tenia una doble cara de reivindicació i de demostració que Altsasu és un poble digne per sobre dels intents de criminalitzar-lo.

A l'acte polític al final de manifestació, han parlat els responsables de la plataforma i els pares, que han dit que «no és justícia perquè les condemnes no resisteix cap anàlisi comparativa». Finalment, ha tancat l'acte la intervenció d'Ainara Urkijo, l'única processada que no va entrar a la presó (va ser condemnada a dos anys per amenaces). La jove ha llegit una carte enviada des de la presó pels set condemnats a entre 6 i 13 anys de presó. «És perillós l'ús que fan de l'agreujant de discriminació. Aquesta norma de deuria utilitza per a protegir a minories i grups vulnerables o a persones atacades per la seva ideologia, però la Guàrdia Civil no és un grup vulnerable», han advertit els set presos, recordant que no són sol ells. El cas podria sentar també un precedent.

Clam a #Altsasu contra la injustícia i les sentències polítiques del règim:

60.000 persones es manifesten a la població navarresa per exigir la llibertat dels joves empresonats.#AltsasukoakASKEpic.twitter.com/yVMMAZbjVq — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 24 de març de 2019