Català

Demanen a l'Estat francès que desbloquegi la creació de l’Oficina pública de la llengua catalana

El Sindicat intercomunal per la promoció de les llengües catalana i occitana (SIOCCAT) ha escrit al president francès de la república per demanar perquè l’estat encara no ha signat la Convenció de creació de l’estructura, segons informa Ràdio Arrels

El president del SIOCCAT, Francis Manent ha recordat que actualment, totes les llengües regionals de la república francesa estan dotades d’una oficina pública, inclòs des del 2015 l’occità que concerneix una petita part de les comunes que formen part del SIOCCAT.

Amb aquesta constatació, Francis Manent es pregunta perquè la llengua catalana seria privada d’una oficina pública. El sindicat ha demanat doncs en quin moment l’estat signarà la Convenció, i Francis Manent demana de ser informat ràpidament del perquè d’aquesta situació que és ressentida com injusta.