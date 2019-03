De la Vaga General a la República Feminista pels nostres drets, aturem-ho tot!

Fa unes dècades el moviment feminista omplia els carrers durant La inacabada transició per la conquesta de drets bàsics com el divorci, l'avortament i el reconeixement dels propis drets.

Malgrat que des de llavors hi ha hagut importants conquestes gràcies a la Lluita i la desobediència civil de les dones, encara queda molta feina per assolir La plena igualtat. Aquest any, doncs, tornem a secundar la vaga general feminista el 8 de març i animem a participar activament dels comitès de vaga dels diversos barris, viles i ciutats dels Països Catalans.

Per segon any consecutiu, el moviment feminista torna organitzar-se per tal de donar un cop sobre La taula convocant una vaga laboral, de cures, de consum i estudiantil. Estem en un moment d'excepcionalitat política en el que hem d'entendre la vaga com una eina de lluita clarament rupturista per La classe treballadora. És per això que hem de saber llegir el context d'aquest 8 de març als Països Catalans: La vaga general del 21F, el judici a L'independentisme, l'impacte medi àtic de l'extrema dreta, la creixent visibilització i denúncia de Les agressions sexuals que pateixen les dones, 31 feminicidis durant el 2018 i 6 en el que portem d'any i una sistemàtica pèrdua de drets i Llibertats per tota la classe treballadora de la qual les dones en reben La pitjor part.

En aquest context, el feminisme es presenta com u na opció reva lu cionà ria i interna ei on a lis ta pe r tal de transformar-ho tot posant llum a L'arrel estructural del problema: el sistema capitalista patriarcal i racista perpetuat per un estat espanyol irreformable.

Des de Poble Lliure, sempre des de L'autocrítica al nostre moviment i des del treball intern per fer-hi front, apostem per introduir una perspectiva feminista al procés de construcció de La República Catalana i dels Països Catalans. Creiem que és necessari entendre La intersecció entre Les diverses lluites que portem a terme com a poble i, per això mateix, crear ponts de diàleg entre el moviment d'emancipació nacional. el moviment feminista i l'alliberament LG BTI per tal de vertebrar una República Catalana que transformi radicalment la societat actual i contribueixi a esquerdar el capitalisme patriarcal i racista.

Així doncs, creiem en la necessitat de debatre i formar-nos com a moviment sobre qüestions estratègiques -com la sanitat. l'educació, el treball, la cura, el territori, el sistema judicial, La seguretat. .. - amb una perspectiva feminista i LGBTI per posar-nos les ulleres liles en l'exercici del dret a l'autodeterminació del nostre poble i en el model de República socialment justa que volem construir.

Tot això, sense oblidar les dones lesbianes i bisexuals, doblement invisibilitzades i atacades per la seva sexualitat. ni de les dones trans, que pateixen La cara més dura del sistema amb el percentatge més gran d'atur de tota la societat i la falta d'accés a una sanitat digna que respongui a les seves necessitats.

Mentre veiem com la dreta espanyola predica un "feminisme liberal" que pretén descafeïnar i distorsionar el feminisme per tal de assimilar-Lo a Les seves normes i esquemes funcionals pel capitalisme i l'extrema dreta presenta oberta ment a La població els arguments antifeministes i misògins que hi ha darrere tot l'aspecte ideològics de la dreta, nosaltres apostem per un feminisme transformador que sigui una eina d'emancipació real per les classes populars i que faci de la conquesta de les reivindicacions per una vida digna i del repartiment dels treballs i la riquesa el principal bastió contra les mentides i els interessos de la dreta i l'extrema dreta.

Per acabar, volem recordar a les nostres companyes perquè no tornin a ser mai més invisibilitzades; a la Carme Forcadell, a la Dolors Bassa, a la Marta Rovira, a l'Anna Gabriel, a La Mireia Boya, a La Tània Verge, a la Meritxell Serret. a la Clara Ponsatí, a la Ramon a Barrufet, a la Tamara Carrasco, a la Montse Venturós i a tantes més que heu posat el cos per la llibertat i la democràcia plena, per L'autodeterminació i la dignitat. Cap més dona en l'oblit.

Estirem dels fils liles, rojos i roses de la història i reteixim el camí cap a una República Catalana Feminista que ens faci Lliures a totes.

Alcem-nos i turem-ho tot. Pels nostres drets!