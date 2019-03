CUP i IPS reclamen al Consorci d’Arts Escèniques (CAES) que rectifiqui i impedeixi l’acte de Vox al Canal

La CUP-Crida per Girona i Independents per Salt (IPS) han reclamat al CAES que rectifiquin i anul·li la cessió del Canal de Salt a Vox per un acte el proper dissabte 9 de març. La decisió de cedir l’espai a la formació d’extrema dreta va prendre’s en una reunió del consorci, format pels ajuntaments de Salt i de Girona i per la Diputació, en què la que la regidora de cultura de Salt (IPS-CUP) va defensar que no s’autoritzés l’acte.

La CUP i IPS han denunciat que “la cessió d’espais públics a aquest grups significa normalitzar la presència del feixisme als municipis de Salt i de Girona”, i han defensat que “l’ús dels recursos públics no pot estar a l’abast d’aquells qui no respecten els drets humans més bàsics i que atien l’odi, el masclisme i la xenofòbia”. La CUP-Crida per Girona també ha lamentat l’actitud de Marta Madrenas d’anunciar als mitjans que vol aplicar mesures per evitar aquest tipus d’actes, mentre per la porta de darrere permet que Vox faci servir equipaments públics.

D’aquesta manera, ambdues formacions han defensat que “cal plantar cara a l’augment del feixisme amb tots els recursos, al carrer i a les institucions”, i han fet una crida a la població a mostrar el seu rebuig cap a posicionaments racistes, masclistes, LGTBIfòbics, entre d’altres. i a implicar-se en denunciar, combatre i prevenir aquest tipus d’actituds i manifestacions.