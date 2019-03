Municipalisme

Creació del nucli de suport de la CUP d'Altafulla

El passat dissabte dia 23 de març, en el marc del Consell Polític nacional de la CUP celebrat a El Figaró-Montmany, es va donar suport al Projecte presentat per una delegació altafullenca, i es va acordar la creació del Nucli de Suport de la CUP Altafulla i la formació es presentarà el proper diumenge 7 d'abril a la pineda, al costat de la piscina municipal, a partir de les 12h, en un actiu festiu que s'allargarà durant tota la jornada.

Aquesta decisió suposa un històric tret de sortida de la formació cupaire al municipi gaienc. Per primera vegada en el municipi, un partit polític defensarà l’assemblearisme popular com a nova forma de fer política i d’organització popular, i fa una crida oberta a la participació i implicació directa de les altafullenques en un projecte que volen obert i viu, pensat i fet per totes.

Els eixos que defensarà són la justícia social, l’anticapitalisme, el feminisme i l’ecologisme, i esperen trencar la dinàmica d’afavoriment del Govern municipal envers les elits econòmiques i socials que fins ara han ostentat en detriment de les classes populars.

La CUP d’Altafulla ja compta amb unes 35 integrants i des de la seva creació ha experimentat un fort creixement al poble. La formació cupaire ha decidit presentar-se a les properes eleccions municipals del 26 de maig per guanyar l’Ajuntament d’Altafulla amb l’impuls de la ciutadania, per poder així desenvolupar les seves polítiques de canvi integral i capgirar Altafulla. L'acte de presentació de la formació tindrà lloc el proper diumenge 7 d'abril a la pineda, al costat de la piscina municipal, a partir de les 12h, en un actiu festiu que s'allargarà durant tota la jornada.