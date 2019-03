tots som emigrants

Concentració a Granollers per exigir el padró municipal

Un centenar de persones, entre les quals 50 immigrants pendents del padró a Granollers i altres poblacions de la seva conurbació urbana, es van manifestar ahir dissabte 23 de març a la Plaça de la Porxada de Granollers, davant de l’Ajuntament.

Varen cridar consignes com «cap persona és il·legal”, “tots som emigrants”, “Padrón, papeles, derechos,… para todos”, reclamant el seu empadronament ja i la implementació del padró sense domicili que funciona a Barcelona i altres ajuntaments catalans.

L’acte fou organitzat per l’Associació Papers i Drets per a Tothom, amb el suport de moltes altres entitats comarcals com: -Assemblea d’Aturats i Aturades de Granollers, Asociación de Guineanos ORIGINARIO, Sindicat d’oficis varis del Vallès Oriental de la CNT, Crida per Granollers – CUP, Granollers Vol Acollir, Marea Pensionista de Granollers i del Vallès Oriental, restaurant - llibreria Anònims, entre altres.

En els dies passats i properament van haver i són previstos actes similars a poblacions catalanes com Mataró. L’Hospitalet, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola de Vallès,…

Recentment la Generalitat de Catalunya ha tret un comunicat recordant la necessitat d’empadronar a tots els qui viuen en un municipi, que el padró ha de ser una instantània de la situació real i que l’empadronament sense domicili és legal. També el Defensor del poble ha tret un comunicat queixant-se de les “males pràctiques” de molts municipis obstaculitzant l’empadronament d’immigrants.

En acabar la concentració, al restaurant- llibreria Anònims es va projectar un documental de la jove de Les Franqueses del Vallès, Maria Atarés, que reflecteix la greu situació dels immigrants. El debat posterior, amb la participació d’una representant del sindicat de treballadores de la llar, neteja i cures immigrants Sindillar – Sindihogar i immigrants locals, fou intens i molt interessant.