Cal un vot republicà, de ruptura i radicalment democràtic

Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya, com a organitzacions republicanes, que tenen com a objectiu la defensa dels interessos populars, profundament com promeses en la la lluita actual pel dret d'autodeterminació i contra la repressió, hem decidit articular una candidatura que permeti presentar batalla també en aquesta convocatòria d'eleccions.

Les tres organitzacions considerem que en el moment present tenim l'obligació de combatre públicament i arreu la situació d'opressió i abús que patim, i que cal bastir un front comú al 28A que no cedeixi davant de qualsevol xantatge i es comprometi fermament i clara a no donar suport a cap organització sense el compromís irrenunciable de defensar el dret d'autodeterminació i els drets socials.

La candidatura que construïm presentarà bata lla a partir dels compromisos següents:

1. Defensarà la legitimitat democràtica de la lluita per la Independència i de la construcció d'u na República catalana. sense caure en renúncies ni dilacions que pretenen porta r el poble català cap al corral de l'autonomisme i la perpetuació del règim del 78.

2. El vot a aquesta candidatura serè un vot frontal contra el règim monèrquic espanyol i contra les seves pretensions de mantenir el seu domini despòtic sobre la nació catalana.

3. El vot a aquesta candidatura serà un vot que servirà per denuncia r públícement i amb fermesa el caràcter autoritari de l'estat espanyol, que emmordassa la democràcia arreu; i farà del reconeixement del dret a l'autodeterminació, de la fi de la repressió i de la defensa dels drets socials i la igualtat. els elements centrals de la seva acció política.

En conseqüència:

4. La llista serà formada per persones representatives de l'esquerra rupturista i de la defensa dels interessos populars, que han donat mostres de valentia i d'integritat moral, per tal de garantir el compliment fins a les darreres conseqüències d'aquest compromís polític i de la denúncia permanent de la situació actual de repressió i d'ocupació.

5. Aquesta ca ndldatura neix amb el compromís explícit de no votar cap força espanyola o catalana que no defensi explícitament el dret del poble català a l'autodeterminació, la llibertat dels presos i preses polítiques, i el retorn de les persones exiliades, la defensa dels drets socials i la derogació dels articles 155 i 135.

Es tracta, doncs, d'una opció útil l segura que no serà mai utilitzada per a donar suport a cap partit contrari als interessos de Catalunya.