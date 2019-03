Antimilitarisme

Banc Sabadell finança empreses d’armament per valor de milions d’euros

L’entitat financera Banc Sabadell ha destinat en els darrers cinc anys més de 99 milions d’euros a finançar set empreses del sector armamentista. Així ho han explicat dos membres de la Campanya Banca Armada, Antoni Tatay Nieto, de Justícia i Pau, i Eduardo Aragón Ruíz, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Més de 22,5 milions de persones al món han migrat a causa de conflictes armats. Milions d’aquestes persones han perdut la vida a les fronteres, explicava Antoni Tatay durant l’intervenció a la junta d’accionistes del Banc Sabadell que es va celebrar ahir a Alacant. Tatay ha remarcat el pes de les empreses implicades en la militarització de la Frontera Sud i en la indústria del control migratori que són finançades directament per l’entitat bancària. “Durant el període 2013 – 2018 el Banc Sabadell ha invertit més de 99 milions d'euros en empreses armamentístiques. Concretament, ha finançat a les empreses MAXAM, ORBITAL ATK, OESIA, AECOM i INDRA. Les seves inversions estan fomentant el cicle econòmic militar i agreujant un problema d'escala mundial, el de les persones refugiades que és veuen cada dia forçades a abandonar les seves llars”, va assenyalar.

MAXAM, una de les empreses d’explosius militars més grans del món, amb seu social a l’Estat espanyol, exporta tot tipus d’explosius: municions de morter, artilleria i armes lleugeres, bombes lapa, granades, entre d’altres. El Banc Sabadell ha donat suport a la producció d’aquestes armes a través de crèdits a Maxam amb valors superiors a 29 milions d’euros.

Com a empresa que es dedica a la línia de negoci de l’electrònica militar i el control de fronteres ens trobem amb INDRA, desenvolupadora de simuladors de vol, sistemes de tir o defensa electrònica, que du a terme la seva activitat crean tecnologies aplicades a l’àmbit nàutic i aviació militar, així com simuladors, absolutament necessaris per al funcionament i desenvolupament dels sistemes d'armes actuals. Cal destacar també que INDRA és la principal empresa espanyola de tecnologia militar que subministra seguretat intel·ligent per a la gestió militaritzada de fronteres, contribuint a l’agreujament dels conflictes armats per després fer una gestió deshumanitzada de les fronteres europees.

El Banc Sabadell ha finançat INDRA amb més de 11 milions d’euros a través de la seva cartera d'inversió gràcies a la seva participació a fons d'inversió i accions.