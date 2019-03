Municipals 2019

Acte de la CUP a les Cotxeres de Sants per encarar les municipals

Acte de la CUP a les Cotxeres de Sants per encarar les municipals

Aquest dijous, la CUP dóna el tret de sortida a la campanya "Municipis valents per canviar-ho tot", amb un acte a les Cotxeres de Sants , en el qual participaran caps de llista a les eleccions municipals per candidatures vinculades d'una manera o altra a la CUP, així com altres portaveus de l'organització.

L'acte començarà a les 19:30 hores, i comptarà amb la participació d'assemblees d'arreu del territori, esdevenint un reconeixement al treball de base que es duu a terme poble a poble i barri a barri.

La formació continua treballant en un dels seus principals reptes de l'any: les eleccions municipals. Segons els seus portaveus aquest és el veritable repte clau per a la construcció nacional i la transformació social als Països Catalans. És des de pobles i ciutats des d'on és possible articular projectes transformadors i construir veritables sobiranies.

L'acte compatarà amb la participació de

Montserrat Venturós (Alcaldessa de Berga)

Anna Saliente (Cap de llista de la CUP Capgirem BCN)

Carles Riera (Diputat per la CUP-CC)

Lluc Salellas (Cap de llista de Guanyem Girona)

Rosa Peñafiel (Cap de llista de Crida pel Lleida-CUP)

Laia Estrada (Cap de llista CUP Tarragona)

Sylvia Barragan (Membre de l'SN de la CUP)

Maria Ballester ( Membre de l'SN de la CUP)