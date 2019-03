A Reus, sempre toca… rescatar l’Hospital

En els darrers anys l’Hospital Sant Joan de Reus ha arrossegat un important dèficit estructural provocat bàsicament pel sistema de finançament per part del CATSalut, els retards en el pagament per part d’aquest i el deute contret amb la construcció del nou Hospital; per la gestió més que qüestionable per part dels càrrecs directius del Grup Salut; i per l’herència deixada per aquells que “presumptament” (encara “pressumptes” després de set anys) van beneficiar-se personalment dels recursos públics.

Per tal de resoldre aquest dèficit estructural, en els darrers anys s’han realitzat diferents estudis (alguns d’ells interns i d’altres pagats a empreses externes) per tal de mirar d’emprendre accions que impliquessin una reducció de la despesa. De totes aquestes propostes, només aquelles que implicaven una pèrdua de drets laborals per part dels treballadors i treballadores són les que han tirat endavant, amb el beneplàcit de la majoria sindical.

Però, cap d’aquests plans s’ha acabat tirant endavant. El darrer intent –recordem- va ser l’informe realitzat per l’empresa Antares, que entre d’altres propostes, plantejava el tancament del servei de la Medicina de l’esport, el tancament de 41 llits, l’eliminació de 16 llocs de treball (6 d’ells al servei d’Urgències), la reducció en la despesa de pròtesis…

L’any 2017 tots els partits polítics (excepte la CUP) i diferents entitats socials i econòmiques van signar el Pacte de Ciutat per la Salut que havia de servir per “garantir el control de l’Hospital per part del territori”, però que finalment ha acabat sent un rescat econòmic de l’Hospital per part del CATSalut que ara passarà a ser controlat per ell.

Primer ho havia de fer a través d’un Consorci, que finalment no va arribar, i ara, planteja fer-ho a través d’una empresa que n’ha d’assumir la gestió abans que acabi el 2019. Tanmateix, encara hi ha molts interrogants oberts sobre com es farà el procés de transició, i especialment, en relació als centenars de treballadors i treballadores temporals que no tenen garantides el seu lloc de treball.

Mentrestant, aquest mes de març arribem de nou a la formulació dels comptes anuals. En els darrers anys, aquest tràmit ha provocat estralls. Només cal recordar el desemborsament de les reserves que gestiona l’Hospital de Móra d’Ebre, la reducció del capital social de l’empresa que gestiona l’Hospital al mínim que estableix la legalitat o a les diferents aportacions fetes des del propi Ajuntament.

A novembre de 2018 les pèrdues acumulades durant l’exercici superaven els 6 milions d’euros, el doble que al mateix mes de l’any 2017. Per tant, la situació encara era molt més crítica, ja que com que al llarg del 2018 es pensava que es crearia el Consorci, el control de la despesa va ser més lax. Total, el tràmit de tancament de comptes “se l’havia de menjar la Generalitat”.

Tanmateix, la “jugada mestra” va arribar al setembre. El “fitxatge” de Mateu Huguet com a nou gerent de l’Hospital per elecció del CATSalut ha fet possible el. La recepta: com sempre la mateixa. Com que ara el gerent de l’Hospital de Reus (col·locat pel CATSalut) negocia amb el CATSalut, és a dir amb ell mateix, aquelles operacions que fins ara es pagaven a un “preu marginal” ara es pagaran al preu estàndar.

Cofois, aquests dies de pre-campanya es posaran les medalles d’haver pogut presentar aquests resultats. El que no explicaran, és que continua tot funcionant com sempre: un finançament insuficient que genera anualment dèficits a hospitals d’arreu de Catalunya, però que quan convé, apareixen els diners per poder rescatar hospitals perquè les negociacions es continuen fent com en temps d’INNOVA. Per part de l’Ajuntament, Josep Prat. Per part de l’Institut Català de la Salut, Josep Prat.

Xavi Milian, conseller de la CUP al grup Salut de l'Ajuntament de Reus