Retirada de símbols

"El Govern no ha estat a l'alçada del mandat d'un poble que els exigeix lluita i fermesa davant els atacs a la democràcia"

Amb aquests termes s'han manifestat els delegats i delegades electes de la Intersindical-CSC a l'Administració pública catalana

Els delegats i delegades electes de la Intersindical-CSC a la Generalitat de Catalunya, de totes les demarcacions de Catalunya, han expressat el posicionament del sindicat republicà davant la intromissió de la Junta Electoral Central d'Espanya a la manifestació de drets fonamentals com són la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió.

Consideren que la retirada dels llaços grocs i altres símbols dels edificis públics, tant de la Generalitat de Catalunya, com de diverses institucions, vulnera els principis i drets fonamentals de llibertat ideològica i de llibertat d'expressió i que la Junta Electoral Central s'excedeix de les seves competències i sobretot.

Critiquen el posicionament del Govern de la Generalitat i d'altres governs d'institucions del país, ja que no han estat a l'alçada de les circumstàncies i sobretot no ha estat a l'alçada del mandat d'un poble que els exigeix lluita i fermesa davant els atacs a la democràcia i a les llibertats individuals i col·lectives

Denuncien que els alts càrrecs i directius públics haagin col·laborat amb la JEC ordenant la retirada dels símbols, tant a través d'ordres al cos de Mossos d'Esquadra i a través de trucades i correus electrònics als empleats públics instant a la retirada dels símbols.

Mostern tot el seu suport a les ADIC per la seva feina durant aquests mesos visibilitzant la lluita contra la repressió i ens posem a la seva disposició per garantir la llibertat, la democràcia i la llibertat ideològica i d'expressió a les institucions catalanes, com hem fet des de sempre.

S'han posat a disposició de tot el personal públic, de totes les administracions catalanes, que rebin pressió i coacció amb la finalitat de retirar simbologia que insta a la llibertat i a la democràcia.

Es neguen a que les nostres institucions catalanes estiguin sota el domini dels qui ens reprimeixen, aquesta vegada ni tant sols havent aplicat l'article 155