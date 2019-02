Sobre la condemna a Sergi Arnau a 6 mesos de presó

He estat condemnat a 6 mesos de presó pel jutjat penal número 6 de Barcelona pel falsos delictes d’atemptat i un delicte lleu de lesions a un agent dels mossos d’esquadra. Els fets van passar el 25 de Març de 2018, durant la manifestació convocada per Òmnium, ANC i CDRs enfront la Delegació de Govern d’Espanya a la ciutat de Barcelona.



A la manifestació hi vaig assistir amb la guitarra, ja que venia de tocar al metro de Barcelona amb el permís d’AMUC com a músic acreditat per la organització. La meva presència a la manifestació, així com la pròpia manifestació, va ser de caràcter pacífic. Rebutjo qualsevol acte de violència i, per això, tampoc he comès cap delicte d’atemptat a l’autoritat.



Mentre estava a primera fila de la manifestació, enfront la línia policial d’antidisturbis, em vaig liar un cigarro i abans que aixequés la mirada estava tirat a terra, envoltat per molts agents de “seguretat” i rebent una pallissa que em va causar nombroses lesions a moltes parts del cos, incloent el coll, zona sensible i que els agents i les agents tenen prohibit vulnerar.



Després vaig estar prop de 2h voltant amb cotxe per la ciutat, fins que finalment vaig ser traslladat a la comissaria de Les Corts de Barcelona, on vaig passar la nit tancat fins que a l’endemà em van portar al jutjat d’instrucció junt amb 3 detingudes més.



Les proves que ha presentat la fiscalia i que han permès “demostrar” la meva culpabilitat són imatges on se’m veu a la manifestació i la declaració d’un dels agents presents a la manifestació, que en el judici va declarar que s’havia fet mal a la mà contrària que l’informe mèdic havia assenyalat en el seu moment.



Per contra, no m’han deixat presentar com a prova de la meva defensa l’informe mèdic que se’m va realitzar ni durant l’anamnesi a la ciutat de la justícia per la doctora forense, ni el dia següent a l’hospital de Sant Pau, on se’m va realitzar també una radiografia per les lesions que vaig rebre al genoll i em van impedir caminar prop de 1 setmana.



Per tot això, entenem que se m’està condemnant de forma injusta. Que aquesta resolució judicial és una vulneració al dret de manifestació, al principi de presumpció d’innocència i, en definitiva, un atac frontal a la llibertat d’expressió meva, però també del poble de Catalunya i Espanya. En el auto judicial, refermen el seu posicionament dient que vaig agredir als agents amb la meva guitarra, cosa completament fora de lloc. Ja que la guitarra està en perfecte estat i, a més, mai se’m passaria pel cap agredir a ningú i menys amb la meva guitarra, mai destrossaria la meva eina per transformar el món.



Per tot això, presentem un recurs d’apel·lació per demanar la meva absolució. És imprescindible que pugui rebre el vostre suport des d’aquest precís instant per a denunciar la vulneració de drets a la que he hagut de fer front i poder fer justícia, perquè sense justícia no hi ha llibertat.





Barcelona, 23 de Febrer 2019

Sergi Arnau Lázaro