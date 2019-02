Judicis

Sindicalistes de CCOO per la Independència es concentren davant de la seu del sindicat per demanar que s'impliqui en les mobilitzacions contra el "judici-venjança"

Sindicalistes de CCOO per la Independència es concentren davant de la seu del sindicat per demanar que s'impliqui en les mobilitzacions contra el "judici-venjança"

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana s'han concentrat aquest matí davant de la seu del sindicat per demanar que s'impliqui en les mobilitzacions contra el "judici-venjança"

Consideren que el inici del judici a les preses i presos polítics interpel·len a tota la societat catalana i, per tant, al "nostre sindicat". Per això lamenten declaracions en les que és diu que el sindicat no participarà en les mobilitzacions contra el judici als presos i preses polítiques per què “no interpel·len el conjunt de la població catalana”.

Remarquen que "Tots els sondejos d’opinió, recents i no tan recents, públics o privats, mostren que el 80% de catalans i catalanes no estan d'acord amb aquesta farsa de judici ni amb l’empresonament o exili injust de persones per expressar i defensar les seves idees polítiques, siguin representants electes d’associacions o artistes. El sindicat és part de la gent que viu i treballa a Catalunya: la seva política no pot quedar al marge de l'opinió del 80% del poble".

Per al sindicalistes de CCOO per la Independència, "No cal defensar una idea independentista per defensar les llibertats democràtiques i lluitar contra aquest judici-venjança". Consideren que han de participar en totes les mobilitzacions per la Llibertat i els Drets nacionals ja que, com sempre han dit les Comissions Obreres de Catalunya i la pròpia declaració del darrer Congrés: “drets nacionals i drets socials van junts”.