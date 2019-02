Municipals 2019

Presentació de la llista de la CUP La Seu d'Urgell

La formació presenta una candidatura per posar la vida al centre de les polítiques municipals. "Que posi al centre els veïns i veïnes de la Seu, els seus drets i les seves necessitats".

La Candidatura d'Unitat Popular de la Seu d'Urgell ha presentat l'equip que conformarà la llista electoral a les eleccions municipals del mes de maig. "Un equip de veïnes compromeses en les lluites polítiques, socials i civils de la Seu i l'Alt Urgell, implicades en el teixit cultural, dels moviments socials, feministes, juvenils i estudiantils", remarca la formació

La llista que s'ha presentat avui és un potent equip de treball, totalment paritari i intergeneracional que s'ha elaborat a través d'un procés assembleari, obert i democràtic que ha culminat avui amb la validació de la llista en assemblea oberta.

Els membres de la formació han la candidatura a la plaça de les monges, o la també batejada com La plaça de L'1 d'octubre. Una plaça on hi han tingut lloc moments claus del moviment popular com 1'1 d'octubre i les assemblees del moviment dels indignats. Una llavor de revolta, que sumat als anys de lluita de l'Esquerra Independentista i el moviment juvenil, han generat un teixit social i popular com l'actual: una xarxa d'espais d'autoorganització del moviment popular exemplar.

Després de 1O anys de govern convergent, la formació es troba amb una Seu amb diverses problemàtiques i emergències que afecten directament la vida dels veïns i veïnes, i actualment sense projecte i voluntat per a ser resoltes.

Els preus elevadíssims dels habitatges i la manca de polítiques en aquest àmbit, la quantitat d'edificis abandonats o tancats a un centre històric sense projecte de futur, la inacció en polítiques de gènere. Un Hospital amb una gestió mig religiosa i cada vegada amb menys especialistes, la manca d'una residència pública i places suficients, la falta d'equipaments culturals i per a joves, i un seguit de conseqüències de la priorització central d'un model econòmic esgotat basat en el totxo, la neu i el turisme que produeix feines precàries, temporals i ambientalment insostenibles, i que s'endú la majoria de la inversió pública actualment.

La Llista

1. Xènia Antona Vilarmau: 33 anys

2. Bernat Lavaquiol Colell: 24 anys

3. Virgina Àlvarez Sola: 58 anys

4. Pau Lozano Peruchet: 32 anys

5. Anna Hernàndez Sala: 30 anys

6. Víctor Todó Bañuls: 32 anys

7. Sílvia Manresa Arraut: 27 anys

8. Pere Cortés Manyanic: 30 anys

9. Maria Bastida Betriu: 21 anys

10. Basilio Sanz Soler: 63 anys

11. Adriana Tàpies Ferrer: 31 anys

12. Dídac l.àinez Moreno: 18 anys

13. Sara Baltrons Coca: 40 anys

14. Ernest Prieto Aràjol: 46 anys

15. Maria Vidal Lamolla: 18 anys

16. Èric Luque Niño: 29 anys

17. Sònia Mataró Sopena: 38 anys

18. SUPLENT 1: Josep Maria Galabert i Pujol: 56 anys

19. SUPLENT 2: Marta Tarrés Codina: 27 anys

20. SUPLENT 3: Pol Vidal Lamolla: 22 anys