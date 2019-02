Banca Ètica

Presentació de l’Informe sobre Finances Ètiques i Sostenibles a Europa

Els bancs ètics i sostenibles són financerament sòlids i tenen un millor acompliment que els bancs tradicionals. Fiare Banca Etica es complau a convidar-te a la presentació de l’«Informe sobre Finances Ètiques i Sostenibles a Europa».

L’informe compara els rendiments i la solidesa dels bancs europeus ètics i sostenibles amb la dels bancs tradicionals europeus. Mitjançant dades actualitzades, l’informe mostra que els bancs ètics són financerament més sòlids que els tradicionals i no han patit pèrdues significatives durant l’última crisi financera.

Mentre la Comissió Europea està a punt de completar el treball per a l'aprovació del Pla d’Acció de la UE sobre Finances Sostenibles, l’esdeveniment vol donar una oportunitat per discutir les iniciatives regulatives més rellevants a Europa i il·lustrar les propostes de les entitats bancàries ètiques per millor el desenvolupament sostenible i inclusiu d’Europa.

La presentació del segon «Informe sobre les Finances Ètiques i Sostenibles a Europa», realitzat per investigadores de la Fondazione Finanza Etica (Itàlia) i la Fundació Fiances Ètiques (Espanya), es farà al Parlament Europeu, el 6 de febrer de 2019, i el debat serà enriquit per experts i responsables polítics rellevants, incloent-hi:

Valdis Dombrovskis, Vicepresident de la Comissió Europea

Andrea Baranes, president de la Fondazione Finanza Etica

Roberto Gualtieri, membre d’EP, ECON Chair

Marcos Eguiguren – CEO de GABV (Global Alliance for Banking on Values)

Benoit Lallemand – Secretari General a Finance Watch

Daniel Sorrosal – CEO de FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Bank)

Ugo Biggeri - President de Banca Etica

Durant l’acte participaran dues entitats cooperatives que han rebut finançament d’una entitat de finances ètiques, Trabensol cooperativa d’habitatge sénior i la Cooperativa Centro Moda Polesano, que podran exposar les seves propostes transformadores.