Per la República

Presentació d'ADIC x la República a Girona

ADIC per la República

L’Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona va acollir dissabte passat la presentació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes per la República (ADICxI) impulsada per treballadors del sector públic. Va ser la primera del seguit de trobades que faran per diverses viles, pobles i ciutats de Catalunya i l'Aran.

Durant l'Assemblea, sota el títol "Obeïm el mandat de l'1 d'Octubre", van explicar les motivacions que els ha dut a crear la plataforma, la manera com s'estan organitzant i els objectius que consideren que han d'assolir. En aquesta línia van establir les bases d'actuació, buscar adhesions, fixar un calendari de treball i un pla d'actuacions d’acord amb els escenaris polítics i socials que venen.