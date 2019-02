Plebiscitàries espanyoles

El ‘trifachito’ ha guanyat. D'entrada, ha aconseguit el que volia: la convocatòria d’eleccions espanyoles. Pedro Sánchez ha hagut de comparèixer davant dels espanyols per reconèixer el seu fracàs i anticipar els comicis al proper 28 d'abril -alhora que aprofitava aquesta declaració institucional per començar la campanya electoral-. La dreta i l'extrema dreta espanyola s'apuntaven el mèrit d'aquest avançament electoral i ho atribuïen al diàleg entre el govern espanyol i el català. La figura del 'relator', tan dimonitzada per PP, Cs i Vox, no ha sigut res més que l'excusa perfecta per carregar contra Pedro Sánchez, el seu govern i, en realitat, avisar els catalans que l'"a por ellos" continua vigent.

I aquestes eleccions a les que s'ha vist abocat el president socialista són una conseqüència de la crisi política amb Catalunya. Com també ho va ser la moció de censura que fa uns mesos va aconseguir enderrocar el govern de Mariano Rajoy. De fet, aquesta greu crisi que viu la democràcia espanyola amb la situació a Catalunya ha portat com a efecte la inestabilitat a Espanya. Les eleccions espanyoles del proper 28 d'abril són un plebiscit a Espanya. Els espanyols hauran de decidir entre la democràcia i la política de diàleg, o incrementar la repressió.

Si el 'trifachito' governa, l'aplicació immediata i indefinida del 155 serà la primera mesura que aplicaran i també, ara sí, la intervenció -o el tancament- de TV3. I que es preparin molts d'aquests que ara estan tan contents fent-se fotos i anant a manifestacions amb l'extrema dreta. Contra els catalans sí que hi ha unitat d'acció, però després voldran aplicar el seu programa electoral, i que vigilin les dones, els homosexuals, els immigrants, les maltractades, les dones que vulguin avotar,... L'"a por ellos" uneix, però no és gratis.