Poble Lliure celebra que el conjunt de l'independentisme hagi optat per una estratègia antirepressiva comuna

ACUSEM L'ESTAT, GUANYEM LA LLIBERTAT!

Davant l'inici imminent del judici-farsa que l'estat espanyol pretén perpetrar contra els líders socials i els representants polítics del poble català, des de Poble Lliure:

1. Acusem públicament l'estat espanyol de vulnerar tant els drets democràtics del poble català com els drets fonamentals de les persones encausades, empresonades i a l'exili. L'acusem també d'estar sota els auspicis d'una oligarquia i d'un aparell d'estat franquistes; i denunciem un cop més el clima de repressió i ocupació policial, militar i administrativa que desplega contra el nostre poble.

2. Celebrem que, finalment, el conjunt de l'independentisme hagi optat per una estratègia antirepressiva comuna sota les premises que sempre hem defensat: unitat, fermesa i m obi lltzaci ó; denunciant el caràcter antidemocràtic de l'estat es panyol, assumint la defensa política del dret d'Autodeterminació i posant l'exercici i aplicació d'aquest dret com a única via per canalitzar democràticament el conflicte entre el poble català i l 'estat espanyol.

3. Encoratgem el conjunt del poble català a participar de manera massiva en les mobilitzacions unitàries dels dies 12 i 16 de febrer i a aturar de nou el país en la Vaga General del dia 21. Reiterem que, ara com ara, la nostra millor i quasi única estructura d'estat és un poble organitzat i mobilitzat, veritable motor de la lluita per la independència i de la construcció de la República.

4. Emplacem el conjunt de persones i organitzacions democràtiques dels diferents pobles ocupats per l'estat espanyol a afegir-se a la denúncia contra un règim putrefacte i en clara deriva autritària participant en la manifestació del 16 de març a Madrid. Totes i tots ens juguem el futur: o involució franquista, o autodeterminació i repúbliques democràtiques i sobiranes.

LA NOSTRA SENTÈNCIA: INDEPENDÈNCIA! LLIBERTAT PATRIOTES CATALANS!

FORA LES FORCES D'OCUPACIÓ