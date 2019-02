Per la República

Mobilització popular contra la presència de Felipe VI a Barcelona

Sota el lema "Destronem-lo, els Comitès en Defensa de la República (CDR) s'han mobilitzat aquesta tarda davant del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per protestar per la visita del rei Felip VI al sopar inaugural del Mobile World Congres (MWC).

Cap a les 17h, les persones que s'havien concentrat a la plaça d'Espanya han tallat l’avinguda de la Reina Maria Cristina i han avançat cap el MNAC on se celebraria el sopar inaugural del MWC, però s’han topat amb un cordó dels Mossos d’Esquadra que blindava el Museu. Molts dels manifestaven portaven fotografies del reique més tard han cremat públicament. Cal dir que durant la protesta s'han generat moments de tensió. Capa les 20h, s'ha desconvocat la mobilització. Els Mossos han efectuat diverses identificacions i escorcolls.

Cal remarar, que en tes les 14h i 15h, un grup de manifestants han arribat a les portes del MNAC on han protagonitzat una asseguda que ha servit per anunciar la convocatòria de la tarda a través de les xarxes sociales.

Comunicat dels CDR

Avui 24 de febrer, en el marc de la inauguració del Mobile World Congress, ens visita el cap d'estat del Regne d'Espanya. Ens visita el representant d'u na monarquia imposada per la darrera dictadura feixista d'Europa; el fill d'aquell rei que va jurar les directrius del Movimiento Nacional franquista; el fill d'aquell rei que va imposar Franco, i un rei que cap de nosaltres no ha votat i que ens ha imposat el règim del 78 perquè tot continuï igual, "y para que todo quede atado y bien atado".

Un rei que és cap d'estat d'un Regne d'Espanya demofòbic, autoritari, masclista i franquista, que és una autèntica presó de pobles i persones, i que el règim del 78 ens imposa per mantenir els privilegis dels seus governants corruptes i dels poderosos d'aquella altra dictadura dels oligopolis i del gran capital que és 1'1BEX35.

Per això, avui hem de sortir al carrer una vegada més, i dir-li a aquest rei imposat, hereu directe de la dictadura franquista, que no som els seus súbdits, que serem el seu pitjor malson i que no pararem fins a destronar-lo.

Per això ens plantem davant del MNAC on aquest vespre ve a sopar i li diem que no hi és benvinqutl!:

Felip VI, no ets benvingut!!!

Fora borbons de Catalunya i dels Països Catalans! No som ni serem mai els teus súbdits!

DESTRONEM-LO!