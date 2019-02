Música

Miquel Gil presenta el seu nou disc a València i Barcelona

El cantant Miquel Gil presentarà el seu nou disc, Geometries, el dijous 21 de març en el Palau de la Música de València. Un dia després ho farà en el Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona en el marc del festival Barnasants. L’àlbum és un treball polièdric de cançons, cants oberts, vocació modal i temes amb textures noves. Tanmateix, el denominador comú del repertori són les melodies tradicionals i la música d’arrel valenciana. Feia 7 anys, des de l’edició de Per marcianes (Temps Record, 2011), que el músic de Catarroja no publicava noves composicions.

Durant aquest període, Miquel Gil ha escrit peces per a teatre i documentals, ha explorat nous territoris sonors (des de l’òpera al fre-jazz), ha treballat com a actor i, també, ha presentat un programa de televisió. A més, va anar fent les cançons que conformaran Geometries. Són cants oberts, d’estil andalusí i vocació modal, on la melodia permet contar històries i desenvolupar línies instrumentals. En aquest cas, l’artista ha musicat poemes d’autors sobre els quals ja havia treballat, com Vicent Andrés Estellés, Enric Cassasses i Anna Montero, i d’altres nous, com Imma Máñez, Begonya Pozo i Joanjo Garcia. De moment, es poden escoltar els temes “Llei horària” (https://soundcloud.com/user-240812986/llei-horaria-geomtries-2019) i “Canvi de clima” (https://soundcloud.com/user-240812986/canvi-de-clima-miquel-gil-geometries-2019).



Per a la gravació d’aquest treball, Miquel Gil ha comptat amb músics de gran experiència. Així, han participat el percussionista David Gadea (Nes, Krama, Ximo Tébar); el guitarrista flamencAntoni Porcar (companyia Una del montón; Aloma de Balma;Ángela Furquet); el baixistaGusmà Gil (Sva-ters; Xiromita Trad Project); el multiinstrumentista -bandúrria, llaüt, dolçaina i vents- Eduard Navarro (Urbàlia Rurana, L’Ham de foc; Josep Aparicio Apa); i el pianista i flautista Abraham Rivas (Ona nua, Xavier Morant, Carles Pastor).



Geometries també s’ha fet realitat gràcies a la participació de més de 300 persones en el micromecenatge que es va posar en marxa el passat mes de novembre. Amb aquest projecte, l’artista ha recaptat més d’11.500€ (en demanava 9.000) per a la preparació, gravació i postproducció de l’àlbum. A canvi, Miquel Gil oferia el disc en diferents formats, adhesius, il·lustracions, samarretes, entrades per als concerts de presentació i, fins i tot, acompanyar el grup en una de les actuacions de la gira. Tal i com assegura el mateix cantant, amb aquestes iniciatives “et sents recolzat i crees vincles amb el públic”, a més de rebre un suport econòmic “quan la cultura no és una gran prioritat d’aquest país”.