#JUDICIFARSA

Manifestació a Downing street amb el suport de diversos diputats britànics ha clamat per l’alliberament dels presos polítics

Manifestació a Downing street amb el suport de diversos diputats britànics ha clamat per l?alliberament dels presos polítics

Aquest dimarts al vespre, l’ANC England ha convocat una concentració per denunciar l’arrencada dels judicis als líders independentistes i, especialment, per demanar al govern britànic i als líders dels partits al Westminster que denuncin aquest judici polític, com han fet diversos diputats britànics presents.

La concentració ha aplegat un centenar de persones, molts catalans i catalanes residents a Londres però també britànics que donen suport a la reivindicació catalana. La convocatoria ha estat feta per l’ANC England, el CDR de Londres i Catalans UK (el casal català de Londres) amb el suport parlamentari del grup parlamentari d’amistat amb Catalunya (APPG on Catalonia) i qualificada d’èxit de participació, que demostra que també a l’estranger, l’inici dels judicis ha actuat com a galvanitzador del moviment sobiranista.

El començament dels judicis avui ha tingut repercussió en molts diaris anglesos, i ha provocat la solidaritat de diversos diputats britànics que han participat en la manifestació. Uns dels diputats més vocals ha estat Hywell Williams, del Partit Gal·lés (Plaid Cymru) i president del APPG on Catalonia, que ha qualificat “el silenci del govern britànic i de la UE de detestable”. També ha fet una reclam al líder del partit laborista, Jeremy Corbin, ha mostrar el seu suport als liders catalans i a denunciar la seva repressió política.

Els suport d’aquests diputats que conformen els partits de més varietat ideològica i nacional del parlament britànic demostra, un cop més, que el suport més explicit sempre arriba primer de les diverses realitats nacionals dins d’un estat més gran, que ens referma en que s’han d’enfortir aquests vincles.

Aquesta manifestació és el tret de sortida de la campanya internacional de l’ANC de denúncia dels judicis. S’espera que amb la constatació d’abús de llei i d’injustícia contra el moviment sobiranista en general, l'interès i la simpatia internacional torni a augmentar, i que l’estat espanyol i la seva justícia estiguin altre cop al punt de mira.

A l'acte van parlar, Hywell William, Plaid Cymru, i president del APPG Catalonia; Douglas Chapman, diputat del SNP; Liz Saville Roberts, líder del Plaid Cymru al parlament i diputada; Michey Brady, diputat del Sinn Fein; Angus B MacNeil, diputat del SNP; Chris Bambery, activista polític escossès; Ronnie cowan, diputat del SNP; Carles Suarez, coordinador de l’ANC England i Anna Font, filla del ministre d’interior de Catalunya, actualment en presó preventiva i acusat de rebel·lió i sedició