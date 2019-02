Manifest «Ho tornaríem a fer»

En defensa de la desobediència civil, dels drets polítics i socials i de l’exercici del dret a l’autodeterminació: Alcem-nos!

Som diferents activistes de múltiples moviments populars i socials, que hem estat represaliades pel nostre compromís amb l'acció directa, la desobediència civil i la pràctica activa en la defensa de drets bàsics al llarg dels darrers anys.

L’exercici i la conquesta de drets implica sempre conflicte. I així ho hem vist al llarg de la història. Des dels moviments populars i socials hem activat tots els mecanismes necessaris per reclamar, guanyar i exercir drets negats per aquells que detentaven el poder, fossin la patronal i les classes dominants, l’estat i les seves administracions o bé el patriarcat, sempre íntimament associat a les xacres del sistema capitalista.

Des del dret a vaga i el seu exercici fins a les accions de desobediència civil i altres expressions de desobediència i de poder popular que hem viscut amb les vagues generals contra les reformes laborals, amb el moviment pel dret a l’avortament lliure i gratuït, l’ocupació d’habitatges en desús, amb el 15M, amb la primavera valenciana, amb la lluita dels docents balears, l’encerclament del Parlament de Catalunya contra les retallades, i amb les mobilitzacions massives en defensa del territori a l’Ebre o a l’Horta de València.

Sabem que quan el poble decideix exercir o reclamar els drets que són negats i no reconeguts, l’única resposta per part d’aquells que mantenen privilegis és la repressió. Aquesta caràcter repressiu forma part de l’ADN del règim del 78, però no només: és un element propi de molts altres règims, fins i tot alguns de dits «democràtics», en què la defensa dels interessos de les classes dominants els ha portat a retallar drets civils i polítics, per tal de protegir determinats privilegis o interessos polítics, econòmics o territorials. És per això, que tant aquí com en d’altres llocs d’Europa observem amb preocupació la intensitat de les retallades de drets, en resposta a la creixent protesta social, laboral i política.

És en aquest context que d’aquí a pocs dies començarà un procés al Tribunal Suprem contra el referèndum de l’1 d’Octubre. Un procés que no és aïllat. Moltes de nosaltres hem estat represaliades o detingudes pels aparells repressius d’institucions governades pels partits d’aquelles persones que s’asseuran al Tribunal Suprem.

Però precisament perquè som conscients que el que es jutja en aquesta Causa General són drets col·lectius i perquè som conscients que quan l’estat apuja el to de la repressió ningú no en queda al marge, fem una crida a la mobilització per denunciar aquest procés polític, exigir l’alliberament immediat dels presoners i presoneres polítiques i el lliure retorn de totes les persones exiliades, i exigir també el final de tots els processos judicials polítics que més enllà dels membres del govern i portaveus de les organitzacions de la societat civil empresonats, afecten milers de persones anònimes al nostre país.

Per això fem una crida a la mobilització i a l’organització, per fer possible una Vaga General massiva, que aturi el país, i que sigui capaç de girar la truita.

En defensa dels drets laborals i socials de la classe treballadora, però també en defensa dels drets civils i polítics.

Als Països Catalans, alcem-nos!