Educació Musical

Les negociacions del conveni col.lectiu de Fundació per als Estudis Superior de Música i Arts escèniques de les Illes Balears en punt mort

Els membres del Comitè d’Empresa de la FESMAE-IB (Fundació que agrupa Conservatori Superior de Música i Dansa i l’ESADIB), format pels representants de l’STEI i CCOO, volem denunciar la nul·la resposta a la negociació del Conveni

Col·lectiu per part de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Des del 7 de gener, data en què es va lliurar l’esborrany de Conveni Col·lectiu, no s’ha obtingut cap document per part de l’Administració per tal d’iniciar les negociacions. Les bones paraules de la gerència i de la direcció general de Política

Universitària i Ensenyaments Superiors sembla que han quedat tan sols en això.

Després de reiterades peticions en les que es reclamava un esborrany a l’Administració, dia 18 de febrer es va realitzar una l’assemblea extraordinària de treballadors, durant la qual es va arribar a l’acord de fixar el dia 21 de febrer com a

data màxima per rebre el document. En una conversa entre president del Comitè i el gerent, aquest segon va sol·licitar poder lliurar el document amb una pròrroga de 24 hores, i encara seguim a l’espera.

Donada aquesta situació i l'incompliment sistemàtic de l’Administració, des del Comitè es començarà a realitzar les accions oportunes per a l’inici de mobilitzacions.