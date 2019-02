Judicis

Les assemblees exteriors de l'ANC ultimen els detalls de les mobilitzacions durant l?inici del judici

Gairebé tot a punt perquè, un cop s’iniciï el judici contra els líders polítics i civils catalans, la denúncia internacional comenci. Les assemblees exteriors (AE) de l’Assemblea estan acabant de tancar els detalls de totes les concentracions que faran el mateix dia que el judici a l’1-O comenci, el cap de setmana anterior, o el posterior.

Ara per ara, ja hi ha confirmades mobilitzacions a més de 20 ciutats europees de nou estats diferents, inclosos Alemanya, França, Suïssa, Bèlgica, Andorra, el Regne Unit, o Dinamarca. Destaquen les protestes a sis capitals europees, -París, Berlín, Brussel·les, Luxemburg, Londres, i Copenhagen- on es vol portar la reivindicació que l’autodeterminació és un dret, i no pas un delicte, com intenta fer creure l’Estat espanyol amb aquest judici. Altres ciutats on es portaran a terme mobilitzacions -organitzades o amb el suport de les AE- són Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Munic, Niça, Dublín, Edimburg, Glasgow, Aberdeen, Bilbao, Gasteiz o Pamplona; en el cas d’aquestes darreres, organitzades per la plataforma cívica que promou el dret a l'autodeterminació del País Basc Gure Esku Dago.

Altres col·lectius convocants en diverses ciutats són CDR exteriors i Comitès locals de solidaritat amb Catalunya. Berlin va donar el tret de sortida a la campanya internacional de denúncia el darrer 1 de febrer, amb una roda de premsa informativa organitzada per l’ANC Alemanya en què van participar representants polítics de Die Linke i el SPD, juntament amb l’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

Convocatòries previstes:

Brussel·les, 12 febrer 12:30, Schuman

Ginebra , 12 febrer 18h, Place des Nations (davant ONU) – pendent de confirmació

Londres, 12 febrer 19h, Downing Street

Berlín, 16 febrer – lloc i hora per confirmar

París, 10 febrer 12:30h, Place de la Republique

Hamburg, 9 febrer - lloc i hora per confirmar

Frankfurt, 9 febrer - lloc i hora per confirmar

Stuttgart, 9 febrer - lloc i hora per confirmar

Munic, 16 febrer - lloc i hora per confirmar

Karlsruhe, 9 febrer,- lloc i hora per confirmar

Colònia, 9 febrer - lloc i hora per confirmar

Donostia, 12 febrer 19h, Bluebarra

Bilbo, 12 febrer 20h, Arriaga plaza

Gasteiz, 12 febrer 19h, Virgen Blanca

Pamplona, 12 febrer 19h, per confirmar

Basilea, 12 febrer – lloc i hora per confirmar

Zurich – data, hora i lloc per confirmar

Niça, 4 febrer 18h, davant vice consulat espanyol (4 boulevard Jean Jaurès)

Glasgow, 12 febrer 18h, Buchanan Steps

Edinburg, 12 febrer 18h, Mercat Cross

Aberdeen, 12 febrer 18h – lloc per confirmar

Copenhagen, 9 febrer 16h, de Nørreport a Højbro Plads

Luxemburg, 12 febrer 18:30h, davant ambaixada espanyola

#MakeAmove

Amb el nom de #MakeAmove, Self-determination is a right, not a crime, l’Assemblea ha engegat una campanya nacional i internacional per denunciar la persecució i la repressió que exerceix l’Estat espanyol contra Catalunya i els seus ciutadans precisament per haver exercit el dret a l’autodeterminació.

La campanya combinarà mobilitzacions arreu d’Europa, suports i materials gràfics, com pancartes i tanques publicitàries a ciutats europees, i també continguts audiovisuals, com un vídeo publicitari que ja supera les 300.000 visualitzacions sumant totes les plataformes on està disponible, i també d’altres que es presentaran properament, com un videoclip amb d’una adaptació d’una cançó de Peter Gabriel.