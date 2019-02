llauradors

La Ribera Baixa ix al carrer pel futur del seu camp i els seus llauradors

La Ribera Baixa s’ha mostrat unida este dilluns per la defensa i la dignitat del seu camp i els seus llauradors. La comarca, amb una llarga tradició en el conreu dels fruits citrícoles, s’ha congregat a Sueca, la seua capital, per exigir mesures que protegisquen i salven les pròximes collites de la taronja valenciana. S’estima que vora un miler de persones vingudes de tota la comarca van sumar-se a la convocatòria segons la Policia Local de Sueca.

Prèviament, ja havien anunciat la seua adhesió els Ajuntaments d’Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull del Xúquer, Corbera, Cullera, El Perelló, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola, Sollana i Sueca, a més de les organitzacions agràries de la Unió de Llauradors, FEPAC Asaja i Intercoop.

Els alcaldes van encapçalar la mobilització amb una pancarta on es podia llegir el lema «Per la defensa de la nostra citricultura». Al seu costat també hi eren l’eurodiputat, Jordi Sebastià, i el diputat al Congrés i suecà, Joan Baldoví. Sueca també va estar ben representada, a més, amb els membres del seu Consell Agrari i una representació de la corporació municipal, a més d’un bon nombre de llauradors i altres veïnes i veïns.

La mobilització va discórrer per tot el carrer Sequial, amb ambient festiu i reivindicatiu, al so de la música d’un grup de batucada de la localitat veïna de Cullera.

En concloure el recorregut, els assistents van concentrar-se a la plaça de l’Ajuntament de Sueca per donar suport a les reivindicacions expressades en la lectura del manifest. Fernando Durà i Juan Meseguer, representants de la Unió de Llauradors i d’AVA-ASAJA respectivament, que van actuar com a portaveus de la plataforma convocant Per la Dignitat del Llaurador, van estar els encarregats de proclamar el manifest en nom de tots els col·lectius i institucions adherides.

La petició de la modificació de l’acord que contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades de Sud-Africa en el període de la campanya de comercialització de la taronja valenciana, va centrar les propostes d’este acte reivindicatiu.

Entre les reivindicacions principals del manifest van exigir-se també l’adopció d’una bateria de mesures urgents que ajuden a dignificar el camp valencià com la demanda de l’aplicació immediata de la clàusula de salvaguarda, exigir les màximes cauteles i controls als productes importats, la reciprocitat en les exigències a les produccions de països tercers, el correcte etiquetatge per evitar el frau al consumidor, el compliment de la Llei de la cadena alimentària o les ajudes directes per als productors afectats, entre d’altres.

«La nostra citricultura està travessant ja la pitjor campanya de les últimes dècades. Esta situació afecta directament a la pèrdua de rendibilitat de les persones productores de cítrics i a la competitivitat d’un sector econòmic clau per als nostres pobles» van assegurar els portaveus, tot al·ludint a la importància de les seues reivindicacions.

Segons la plataforma convocant, la de Sueca va ser la manifestació més multitudinària després de la de Nules, a la Plana Baixa, on va nàixer la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.