eleccions sindicals

La Intersindical-CSC es prepara per ser decisiva a les eleccions sindicals de la Generalitat de Catalunya

La Intersindical-CSC ha presentat, per primera vegada, candidats i candidates a totes les llistes a les properes eleccions sindicals que se celebren el 6 de març, de manera que a banda de la candidatura de Serveis Centrals, on tradicionalment el sindicat republicà ja presentava candidatures i actualment ja tenia representació, se sumen les llistes als serveis territorials de Lleida - Alt Pirineu, Girona, Barcelona i Tarragona - Terres de l'Ebre.

Les llistes que presenta el sindicat republicà a la Generalitat de Catalunya està encapçalat per dues dones i tres homes a les cinc llistes i té un perfil molt transversal, tant en forma de representació territorial com en composició. De manera que, de les quasi 200 persones candidates, el 41% de les persones candidates són dones i trobem personal públic de diferents cossos, tant personal d'administració i serveis, com membres del cos de bombers de la Generalitat o dels Agents Rurals. Tanmateix a les llistes es veuen representats tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya i també de diferents estructures de l'administració, ja que es compta amb comandaments intermedis de l'administració catalana i amb personal que ocupa llocs base de diferents cossos.

La I-CSC es presenta a aquestes eleccions sindicals amb el repte de ser la veu de tot el personal públic de la Generalitat de Catalunya que treballa a l'administració catalana i mé enllà de les reclamacions i reivindicacions laborals la I-CSC té molt clar que a la principal administració de Catalunya cal un sindicalisme republicà i independentista fort i consistent que participi de la defensa dels treballadors i de les treballadores, ja sigui en relació a les condicions laborals com davant de futures intervencions que es puguin produir del tipus de noves aplicacions de l'article 155.

En tot cas, la I-CSC no oblida que hi ha molta feina a fer en l'àmbit de la millora de la qualitat de les relacions laborals de l'administració catalana. És evident que cal recuperar les pèrdues durant la crisi, tant les econòmiques com les que no ho són i que no costarien gaire diners a la Generalitat, cal recuperar al personal públic que durant molts anys ha estat en una mena d'unitat de cures intensives lluitant per tirar endavant els serveis adreçats a la ciutadania, primer lluitant contra les retallades econòmiques fruit de la crisi i darrerament plantant cara contra la intervenció de l'estat espanyol, tant a nivell de control pressupostari com l'aplicació de l'article 155.

Però tant importants com aquests reptes són propostes de futur, ja sigui de caire estrictament laboral com són la consolidació de plantilles i també la incorporació generacions més joves a una administració que està envellint i necessita renovació entre el el seu personal però també reformes més estratègiques com ara el reconeixement en matèria de gestió de les persones de la realitat territorial de Catalunya, en especial a territoris històricament oblidats com l'Alt Pirineu i Aran. Des de la Intersindical-CSC es té com a un objectiu de qualitat democràtica la implementació del vot electrònic després que els altres sindicats i el Govern de la Generalitat no hagin volgut endegar-lo a les actuals eleccions sindicals.

Roser Palol, cap de llista del sindicat republicà pels serveis centrals, destaca que "afrontem aquestes eleccions com la clau de volta de creixement del sindicalisme republicà arreu del país i que tota la feina que fem dependrà, en gran part, de la capacitat que tinguem de formar part de la mesa de negociació de la Funció Pública, un territori on els sindicats que fins ara han estat representatius han fet i desfet pensant més en les seves organitzacions que en els avenços del personal públic".

Així doncs, amb la representació que la I-CSC ja té al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, on actualment és segona força, i la que també disposa a l'àmbit de la sanitat pública, conjuntament amb els resultats que pugui obtenir a les eleccions de professorat no universitari que se celebren en breu i les eleccions a la Generalitat de Catalunya es busca arribar al mínim necessari per ser decisius per afrontar els reptes laborals i nacionals que en el futur més immediat arribaran.

Podeu trobar el díptic amb les propostes programàtiques aquí