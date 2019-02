La Intersindical-CSC convoca vaga general pel 7 de febrer

La vaga general convocada per la Intersindical-CSC serà el proper dijous, 7 de febrer. Així ho ha fet públic aquest dijous el sindicat republicà, que ha cridat en roda de premsa a fer d’aquest dia una jornada massiva de mobilització pels drets socials i laborals. Després dels nombrosos suports sindicals, socials i polítics rebuts els darrers dies, ha explicat que fixar la vaga el darrer dels tres dies possibles (el preavís era del 5 al 7 de febrer) ha de fer possible coordinar millor les accions i convocatòries amb tota la transversalitat d’actors que secunden la convocatòria.

El lema de la vaga és “Sense drets no hi ha llibertat” i coincidirà amb els set anys de l’aprovació de la reforma laboral del PP que ara Pedro Sánchez es nega a derogar, segons denuncia la Intersindical-CSC. Els motius de la vaga són precisament reclamar que el govern espanyol tiri enrere completament aquesta flagrant retallada de drets laborals que ha aprofundit en la precarietat als centres de treball, així com el sindicat vol reivindicar un salari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials del Parlament tombades pel Tribunal Constitucional, la plena igualtat de tracte i oportunitats de treball entre homes i dones, i un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes.

Durant la roda de premsa, la Intersindical-CSC ha anunciat també que convoca una altra vaga general feminista el 8 de març, coincidint amb el dia de la dona treballadora, i ha agraït el suport rebut en la vaga de la setmana vinent per part de la Ustec, CGT-Ensenyament, Sindicalistes per la República, les Adics, el SEPC, el Sindicat d’Estudiants, Universitats per la República i les principals entitats i partits sobiranistes. El sindicat republicà celebra l’ampli suport a unes propostes laborals i socials que han de beneficiar el conjunt de treballadors i treballadores del país i ha avançat que, en els propers dies, concretarà el llistat complet d’adhesions, així com les mobilitzacions detallades que es faran dijous, en el marc de la vaga.