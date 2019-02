Diners al carrer

La iniciativa “Diners al carrer. Activem el retorn social” a Tarragona arriba a la seva fase final amb un gran èxit de participació

La resposta de la població tarragonina en aquesta primera edició de “Diners al carrer. Activem el retorn social” ha estat un gran èxit, amb 2.240 persones que van participar de la votació popular i 462 vots pel projecte més votat d’un total de 14. Per la CUP, aquestes dades demostren no només que a Tarragona existeix un teixit associatiu ric i actiu, sinó que els tarragonins i tarragonines tenen voluntat de participar en iniciatives d’aquesta mena i assenyalen que si la campanya de pressupostos participatius de l’Ajuntament no està funcionant és perquè el govern no hi ha apostat realment i no l’ha treballat com caldria.

Ara la primera edició de la iniciativa de la CUP de Tarragona “Diners al carrer...” ha arribat a la seva fase final amb l’anunci dels tres projectes més votats, els quals seran destinataris d’un finançament de 500€ cadascun. Els projectes guanyadors han estat el “P-Art Baixa Circuit” de l’entitat de la Part Baixa CreActives, “Movem fitxa amb les maletes viatgeres!” de l’AMPA El Serrallo i “Comunitats d’aprenentatge” de l’Institut Escola Mediterrani. Els independentistes agraeixen a les catorze entitats que han presentat els seus projectes la confiança en la iniciativa i que han confiat en la iniciativa i hi ha participat.

L’objectiu de la formació capitalista amb aquesta campanya era donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o l’entorn més proper, fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. La CUP considera que, més enllà del resultat final de les votacions, l’experiència ha estat molt enriquidora i ha permès crear xarxa amb les catorze entitats que van presentar els seus projectes, que a més a més treballen en barris tan diversos com Campclar, la Part Baixa o la Part Alta. Els projectes guanyadors d’aquesta primera edició de “Diners al carrer. Activem el retorn social” hauran de ser desplegats al llarg del pròxim any, durant el qual la CUP de Tarragona en farà el seguiment. La formació espera que la iniciativa també hagi servit per la creació de sinèrgies noves en el teixit associatiu de Tarragona i que aporti en la construcció d’unitat popular.