La defensora dels drets Humans a la Universitat Rovira i Virgili

Aquest dijous dia 28 de febrer, Tarragona acull la visita de Karen Izolda Taxilaga Durante, mexicana, defensora de Drets Humans, Pobles Indígenes i Medi Ambient. A les 18.30h, farà una xerrada sota el títol: "Tezontepec de Aldama: la defensa de la terra i de la vida" a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.

Karen Izolda també és dirigent camperola a Mèxic. Forma part de la comunitat indígena de Tezontepec de Aldama, situada a Hidalgo, en la zona nord de la capital del país. Una comunitat a la que li han arravatat el seu territori comunal, on es troba el mantell freàtic més gran de la zona centre de Mèxic, al Valle del Mezquital.

Les dues característiques que més destaquen a la regió són la seva agricultura intensiva i també l’alarmant contaminació. Les aigües residuals que arriben a la comunitat l’han convertit en el novè lloc nacional amb el major nombre de morts per malalties diarreiques en menors de cinc anys d’edat. I que representa una mitjana de 50 nens i nenes morts a l’any.

Davant d’aquesta situació, la Karen, al llarg de més d’una dècada, ha estat la representant municipal de la Secretaría de dones de l’organització Unión Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), la lluita per la defensa de la terra i els recursos naturals, així com de les persones que hi viuen. Malgrat tot, en el camí i la lluita ha estat víctima de múltiples agressions que han posat en risc la seva vida.