pobresa energètica

La CUP Taragona vol que es garanteixi l’atenció a les persones que pateixin pobresa energètica o exclusió habitacional a la ciutat

La CUP defensarà una moció en el proper Ple de l’Ajuntament de Tarragona per abordar la problemàtica de la pobresa energètica i l’exclusió habitacional a la ciutat. La formació, que és conscient de “les mancances estructurals que generen aquesta situació”, ha decidit centrar-se amb aquesta proposta en la difusió dels recursos als quals es poden adreçar els veïns i veïnes de la ciutat que ho necessiten.

La formació anticapitalista considera que aquesta és una qüestió prioritària, ja que “el dret a l’habitatge i a subministraments bàsics no estan garantits per tota la població de Tarragona”. L’Ajuntament compta amb recursos i línies d’acció que pretenen fer front a la pobresa energètica i l’exclusió residencial les quals la ciutadania pot sol·licitar a través dels serveis municipals, però segons la portaveu de la CUP Laia Estrada “no tothom sap on adreçar-se quan es troba en una situació tan greu com és que t’hagin de fer fora de casa o que et tallin la llum o l’aigua”.

Per això la moció cupaire proposa l’elaboració i distribució en diversos equipaments públics de cartells i díptics informatius que adrecin les persones en una situació de pobresa energètica o d’exclusió residencial als serveis municipals pertinents. Afirmen que “és indispensable” que l’Ajuntament de Tarragona editi i difongui informació “per evitar que ningú no quedi desemparat”. Sense aquesta feina de difusió dels recursos existents, assegura la formació, “perdem capacitat d’incidència social i no podem garantir la correcta atenció de la població que es troba en situació de màxima vulnerabilitat”.

No és la primera vegada que la CUP porta una proposta d’aquest tipus al consistori tarragoní. El juny de 2016, els independentistes van presentar una moció similar que proposava l’elaboració de tríptics informatius sobre les possibilitats a les quals es podia acollir una persona o una família en situació de pobresa energètica. La moció va ser rebutjada perquè el govern va afirmar que aquesta era una feina que ja s’estava fent. Tanmateix, tot i que els cupaires han preguntat reiteradament per aquests tríptics i que ja ha passat un any des que la consellera responsable de Serveis Socials, Ana Santos, assegurés al grup municipal de la CUP que els en portaria al seu despatx, aquests tríptics encara no es poden trobar enlloc.