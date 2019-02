Municipals 2019

La CUP presenta la candidatura, els eixos del projecte i el procés participatiu per governar Sant Pol

Davant d’una vuitantena de persones, la CUP de Sant Pol va presentar el dissabte a la Plaça de la Vila les persones que conformaran la candidatura de la formació a les eleccions municipals del maig, així com els eixos del seu projecte polític i el procés participatiu que engegarà per enriquir el programa electoral.

Tal com es va destacar en les diferents intervencions, la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Pol s’emmarca en la tradició del moviment social de base, que agafa força en l’actual context de mobilització democràtica i republicana, d’insubmissió al règim i com a reacció a la repressió política. Els eixos programàtics giren entorn la participació popular continuada i la sostenibilitat social i ambiental, posant com a garantia de bon govern el codi ètic de la formació i la seva cultura política (informació, transparència, processos participatius populars i vinculants, limitacions de mandat i de sou, etc.). La intenció és la de vertebrar un projecte polític amb mirada llarga i elaborat pel màxim de persones

La CUP també va anunciar la celebració de tres Trobades d’Unitat Popular (16, 23 i 30 de març, de 10h a 14h a Ca l’Arturo) on es debatran les propostes reflexionades per l’assemblea local sobre els diferents «models de poble»: el model territorial, el model social, el model educatiu i cultural, el model econòmic i el model democràtic. Tothom que ho vulgui podrà participar-hi i fer aportacions tant presencialment els dies de les assemblees obertes com a través de l’espai de debat en línia www.governem.cat. Un cop superat aquest procés de debat col·lectiu la CUP presentarà el projecte polític definitiu.