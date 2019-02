Feixisme

La CUP preguntarà a l’alcalde Pellicer quines accions prendrà sobre els judicis de l’1-O i la presència de VOX a Reus

Al plenari de dilluns vinent, el grup municipal de la CUP demanarà a l’alcalde Carles Pellicer el seu posicionament sobre la regressió de drets que viu el nostre país. En primer lloc, se li preguntarà perquè el seu govern no va autoritzar a la façana del Palau Municipal, com van fer molts municipis del país, el dia que es van traslladar els presos polítics catalans a Madrid – el divendres 1 de febrer, a la plaça del Mercadal, hi va haver una resposta multitudinària de la ciutadania contra els judici polític a l’independentisme –.

A més, la CUP li reclamarà quines accions prendrà el govern del PdeCAT, ERC i Ara Reus durant el període dels judicis: una qüestió que va dirigida expressament a l’alcalde Pellicer, a qui li exigeixen «un posicionament polític ferm enfront de la repressió de l’Estat espanyol».

Per últim, el grup municipal també li requerirà el seu posicionament sobre als carrers de la ciutat: «quina opinió li mereix, senyor alcalde, que s’estigui difonent propaganda d’odi als carrers de Reus, amb llibertat, amb el permís del seu govern?». La CUP li recorda que el plenari municipal va declarar la ciutat lliure de feixisme al setembre de 2018.