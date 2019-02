Municipals 2019

La CUP Olot inicia el procés per escollir l'equip amb què es presentarà a les eleccions

La CUP va decidir el passat mes de setembre treballar perquè a les properes eleccions municipals hi hagi un govern de transformació que superi el bipartidisme. En els últims mesos, la formació s'ha centrat en la reorganització interna i el recull de propostes a través de trobades amb entitats i persones diverses.

A partir d'aquest divendres, la formació assembleària iniciarà el procés per escollir l'equip amb què pretén fer possible aquest canvi. Tal com va fer en els comicis de l'any 2015, tothom qui vulgui podrà proposar noms a través de www.decidimolot.cat (del 16 de febrer al 2 de març).

Del 2 al 16 de març la CUP contactarà amb totes les persones proposades per preguntar-los si acceptarien el repte de fer equip i formar part de la llista. I, finalment, el dissabte 23 de març es realitzarà una assemblea oberta a tothom on es decidiran les 10 primeres persones i el seu ordre.