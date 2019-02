#JUDICIFARSA

La CUP Mataró fa una crida a la mobilització general en defensa dels drets civils, socials i nacionals

L’assembla de la CUP de Mataró dóna suport i participa en totes les mobilitzacions unitàries convocades sota el lema “L’autodeterminació no és delicte” i la vaga feminista del 8 de març, que tenen com a objectiu denunciar el judici contra els presos polítics, les greus vulneracions dels drets civils i la seva repercussió negativa en forma deretallades de drets socials i nacionals.

Considera imprescindible iniciar un cicle de mobilitzacions per posar de manifest el rebuig unànime de la societat catalana davant la resposta repressiva de l’Estat espanyol, la involució democràtica i la negativa del govern del PSOE a acordar un referèndum d’Autodeterminació, en plena sintonia amb les tesis polítiques autoritàries, patriarcals i feixistes de PP, C’s i Vox.

Per aquests motius, fem una crida a tots els mataronins i les mataronines a participar en les següents convocatòries:

- Dissabte 16 de febrer, manifestació a Barcelona contra els judici als presos polítics, a les 17h a la Gran Via de les Corts Catalanes (de Pl. Espanya a Pl. Universitat).

- Dijous 21 de febrer, Vaga General. No participarem en cap acte i reunió institucional. Donem suport al Comitè de Vaga de Mataró i demanem la col·laboració de tothom per aturar l’economia del país: no treballeu, no consumiu i participeu a les convocatòries.

- Divendres 8 de març, Vaga General Feminista. No participarem en cap acte i reunió institucional. Donem suport al Comitè de Vaga Feminista de Mataró.

- Dissabte 16 de març, manifestació a Madrid.