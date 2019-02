lluita institucional

La CUP Tarragona insta l’equip de Ballesteros a obeir el requeriment del Síndic i readmetre els treballadors i treballadores del MHT

La CUP de Tarragona ha tingut coneixement de la resposta que el Síndic ha fet arribar a un dels ex-treballadors del MHT en relació als acomiadaments del passat 30 de setembre, en la qual resol que l’Ajuntament de Tarragona ha d’adoptar “les mesures oportunes per restablir els funcionaris interins per vacant”. La formació anticapitalista celebra el contingut de la resolució i insta l’equip de Ballesteros a fer cas del requeriment del Síndic i “prengui urgentment les mesures necessàries per subsanar el greuge amb els treballadors i treballadores del MHT”.

Els independentistes creuen que la resolució del Síndic “corrobora el que hem denunciat els darrers mesos, i és que a causa d’una greu errada en la gestió i la previsió dels contractes dels treballadors i treballadores del MHT vint-i-tres van ser cessades injustament”. Per la formació aquesta és “una mostra mes de la deixadesa absoluta que té l’equip de Ballesteros amb el patrimoni de la ciutat” tot i que consideren aquest cas especialment greu “per les conseqüències que ha tingut, ja que parlem de persones que van perdre la seva feina de forma injustificada”.

El grup municipal de la CUP s’ha reunit avui amb la responsable de Patrimoni Begoña Floria per traslladar-li els seus dubtes sobre la gestió del personal i la manca de recursos que “estan provocant una creixent degradació en els equipaments culturals de la ciutat”. La resposta rebuda, tal i com afirma la portaveu Laia Estrada, “no ha estat gens satisfactòria, ja que mostrava una resignació absoluta per una banda als impediments externs a l’Ajuntament, com la llei LRSAL que ha impedit obrir places de les jubilacions, i per altra a la postura del govern municipal per a qui Patrimoni és l’última de les prioritats”. Segons Estrada, aquest fet “és alarmant perquè mostra que el govern no treballa com un equip amb una visió global sobre la gestió dels recursos municipals”.

La CUP considera “molt greu” la situació del patrimoni a la ciutat de Tarragona i reclama un cop més a l’equip de Ballesteros que “no perdi ni un minut més i encari el problema per tal que el patrimoni de tots i totes no s’acabi ensorrant”. La formació creu que el primer pas ha de ser la readmissió urgent dels treballadors i treballadores del MHT acomiadats el setembre passat “per tal que, en primer lloc, es repari l’error que els va costar la feina i, en segon lloc, els equipaments puguin funcionar i obrir amb normalitat”.