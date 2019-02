Debat intern

La CUP es planteja com intensificar la seva activitat política a l’Estat espanyol

Davant la conjuntura actual, marcada per la excepcionalitat democràtica, on la vulneració de drets fonamentals, que ha culminat amb intervencions a l’autogovern, milers de represaliats, empresonaments i exilis, per part del règim és sistemàtica, la CUP obrirà un debat tàctic entre la militància per abordar si ha de convertir-se en un agent actiu a l’Estat espanyol i en quin format.

La CUP sempre ha optat per no participar d’unes eleccions a l’Estat i ha defensat l’abstencionisme com a forma d’acció política. En aquests moments, la formació anticapitalista considera que l’exercici del dret a l’autodeterminació ha esdevingut l’element fonamental de confrontació democràtica, fet que ha abocat l’Estat a la inestabilitat política permanent i és per aquest motiu, que sotmetrà a debat si ha d’intensificar la seva acció política directa per seguir reivindicant aquest dret més enllà dels Països Catalans i a través de quines estratègies.

Per tant, l’organització ha obert un procés deliberatiu que finalitzarà amb la celebració d’assemblees territorials plenàries i un Consell Polític extraordinari el 10 de març.

El Secretariat Nacional ha presentat un primer esborrany de document pel debat que està pendent de ser ampliat per part d’assemblees i militància a través dels òrgans de presa de decisió habituals de l’organització.