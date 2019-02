Municipals 2019

La CUP Deltebre desvetlla l'ordre de la llista electoral per a les eleccions del maig

En un acte amb més de 100 assistens, la CUP va mostrar l'prdre de les claus deixant clar que qui va de primer no serà important a l'hora de prendre les decisions.

Després de mostrar, durant tot el mes de gener, les persones de la futura llista electoral per a les properes eleccions municipals, la CUP Deltebre va desvetllar el passat divendres, quin serà l’ordre definitiu. Així, Dayana Santiago repetirà com a cap de llista tot i que, tal i com ella mateixa va anunciar, «el projecte CUP va molt més enllà d’una persona, va molt més enllà d’anar la número 1 o la 17 o no anar a la llista. Som una assemblea on totes i tots som caps de llista i on estem amb el mateix dret a decidir, opinar, votar i proposar».

A l’acte, que va començar més tard del previst per tal de poder assistir a les diferents concentracions en suport als presos i preses polítiques que havien estat traslladades a Madrid el mateix dia, Jordan Turón va anar desvetllant l’ordre al so de les «claus que ens obriran la institució des d’on serem, amb una #NovaMirada, la vostra veu».

Dayana Santiago va destacar que «ens presentem per a l’Alcaldia de Deltebre on totes serem alcaldes i alcaldesses i, tinguem la representació que tinguem, totes serem clau, totes serem dins l’Ajuntament per aportar una #NovaMirada, tan aquelles que anem a la llista com aquelles que no hi van».

Carme Abril, que va fer un rapàs de la feina feta a l’Ajuntament els darrers 4 anys, va recordar que «amb una sola representant hem fet una oposició constructiva que ha aportat beneficis per al poble» i que «les que som dalt de l'escenari som gent normal, gent treballadora i honesta, com vatros, que sou el motor real del poble, la seua gent».

A l’acte va participar Maria Rovira, regidora de la CUP Capgirem Barcelona, qui va recordar a l’exiliada Anna Gabriel tot assegurant que «ella, avui, segur que hauria estat a Deltebre amb el municipalisme més combatiu amb l’anhel de conquerir la independència per canviar-ho tot, des de baix, des de cada poble i ciutat».

La nota musical la va aportar en Daniel Saez que va compondre una peça especialment per aquest dia titulada «Les Claus».

Ordre de la llista

1 Dayana Santiago Callau

2 Àlex Aliau Campos

3 Imma Ebri Pujol

4 Gina Casanova Mulet

5 Jordan Turon Crespo

6 Ramon Bel Arques

7 Roser Arques Morueta

8 Pere Magrané Fonts

9 Oriol Marsal Mauri

10 Sofia Rivaes

11 Eleuteri Arques Casanova

12 Carme Abril Ferrer

13 Eugeni Luque Palma

14 Lluïsa Prats Roman

15 Àlex Escurriola Bertomeu

16 Jaume Miranda Marsal

17 Pepa Plana Llort

18 Fermín Morales

19 Tanit Kon de Vierna

20 Anna Casanova Gilabert

21 Àlvar Bonet Ventura