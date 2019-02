La CUP decideix donar suport al projecte SUMEM Banyoles

Després d'escoltar la seva militància i d'assistir a l'assemblea oberta de Sumem Banyoles, la CUP Banyoles veu oportú donar suport a aquest projecte, nascut de la necessitat d'un canvi real en la política municipal de la ciutat. Des de la formació, s'afirma que no tindria sentit, com espai assembleari i popular, deixar de fer créixer una iniciativa com Sumem Banyoles. D'aquesta manera, anima a totes les seves militants a formar-ne part i treballar-hi activament, i hi ofereix dona tot el suport logístic, personal i material.

L'assemblea de la CUP també considera que el manifest elaborat per Sumem Banyoles està en consonància amb la seva visió de la ciutat, amb els canvis que li calen i amb les maneres d'assolir-los. La CUP Banyoles també comparteix amb les membres de Sumem la necessitat de la participació i el treball assembleari, a banda de la idoneïtat que les futures representants al consistori hagin de signar un codi ètic.

Serà, per tant, en aquest espai més ampli on la CUP-Banyoles treballarà de cara a les properes eleccions municipals: una candidatura municipalista, transversal, d'esquerres, feminista, independentista i assembleària.