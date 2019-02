La CUP-Crida per Girona opta pel “no” al pressupost del govern i presenta una bateria de 50 propostes alternatives

La CUP-Crida per Girona ha anunciat el seu vot contrari al pressupost municipal del 2019 presentat pel govern convergent. En una roda de premsa, la regidora Laia Pèlach ha explicat que els cupaires van trametre un document amb 50 propostes, però que no hi ha hagut cap interès per part de l’equip de Marta Madrenas per arribar a un acord. En aquest sentit, Pèlach ha explicat que la formació no comparteix les prioritats marcades pel govern en els comptes, com tampoc la manca de transparència i participació en la seva elaboració.

Així, la CUP-Crida per Girona considera que el pressupost presentat pel govern pretén “maquillar” la inacció i la deixadesa del govern convergent als barris amb fins electoralistes. En concret Pèlach s’ha referit a diverses partides d’inversió que s’han inclòs als comptes per a iniciar projectes pendents, però que ni per dotació ni per terminis podran executar-se en l’exercici 2019. Pel que fa a l’augment de partides com serveis socials, mobilitat o sostenibilitat, derivat del major nombre d’ingressos previstos, els cupaires han demanat més concreció respecte a com s’executaran i han reclamat un replantejament de les polítiques en aquests àmbits per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. La formació també ha volgut remarcar que l’augment en despesa social no compensa la desatenció patida al llarg dels mandats convergents.

Quant a les propostes dels cupaires, des de la formació aposten per reduir les despeses destinades a personal eventual i grups municipals, així com diverses partides de comunicació i relacions internacionals, que consideren “sobredimensionades”. D’altra banda, creuen que cal fer una aposta clara per les polítiques d’acció social per donar solucions a problemes estructurals com l’habitatge, o la pobresa energètica, i per això proposen l’ampliació de partides ja previstes i la creació de noves partides com el Pla local d’habitatge o Pla d’ampliació del parc d’habitatge social. També sol·liciten crear una partida per al pla d’acollida, augmentar els recursos per a projectes educatius, o preveure noves inversions als barris com ara partides d’inversió a Pont Major i l’Esquerra del Ter, o més recursos per al pla de millora de Torre Gironella I el Pla Especial de les Pedreres, entre d’altres.

Pel que fa a model econòmic, els cupaires aposten per reduir diverses partides destinades a la promoció turística i crear partides per promoure l’economia solidària i sostenible, així com augmentar la dotació prevista per la partida de cooperativisme que ara mateix troben “testimonial”. Quant a la política ambiental, la formació lamenta l’augment de despesa vinculada a l’actual model que consideren “caduc i insostenible”, i aposten per crear la partida “Pla de recollida porta a porta” que permeti engegar un pla ambiciós per estendre aquest sistema a tota la ciutat.

Finalment, els cupaires insisteixen en la necessitat de fer més transparents i participatius els pressupostos, per això demanen que s’hi faci constar el compromís de realització d’una audiència pública prèvia a l’aprovació definitiva dels comptes, com també altres mecanismes d’informació i participació ciutadana que serveixin “per implicar realment la ciutadania li les entitats en la gestió dels recursos municipals”.