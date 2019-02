Repressió

La CUP-CC: "Buch menteix i nega que els Mossos participessin en un desallotjament il·legal tot i que hi ha proves que ho demostren"

La CUP-CC: "Buch menteix i nega que els Mossos participessin en un desallotjament il·legal tot i que hi ha proves que ho demostren"

La diputada de la CUP Crida Constituent, Maria Sirvent, ha preguntat a la sessió de control d’avui al ple del Parlament de Catalunya en nom del Sindicat de Barri de Poble Sec respecte a un desallotjament il·legal d’un habitatge on hi va participar l’empresa Desokupa amb col·laboració dels mossos d’esquadra. El conseller d’Interior Miquel Buch ha negat aquesta col·laboració i ha afirmat que “el cos de mossos només dóna suport als desallotjaments quan hi ha una ordre judicial”.

Segons ha exposat la formació, el passat 15 de gener al voltant de les 12 del migdia una quinzena de “matons” de l'empresa Desokupa es van presentar a una finca del carrer Fontrodona per desallotjar de forma il·legal i mitjançant la violència una desena de joves que havien ocupat dies abans. Davant l'amenaça, els joves van trucar als Mossos d'Esquadra, que en comptes de defensar-los davant l'agressió i extorsió que estaven patint, van col·laborar i treballar conjuntament amb Desokupa, van efectuar un desallotjament il·legal i extrajudicial i van protegir els matons davant la cinquantena de veïns que es van concentrar davant el bloc. L'actuació dels mossos d'esquadra va ser de legalitat dubtosa, donat que segons la legislació vigent cap persona pot ser desallotjada de la seva llar sense haver passat un procés judicial amb la pertinent sentència de llançament. En el cas d'aquests joves, portaven dies vivint a aquests habitatges i ja havien estat identificats pels Mossos d'Esquadra dos dies abans dels fets.

Per aquesta raó, durant la sessió de control del govern, la CUP-CC ha preguntat sobre aquesta qüestió i concretament sobre el paper dels Mossos al conseller d’Interior Miquel Buch, que no només ha negat els fets i la col·laboració amb l’empresa Desokupa sinó que a més ha afirmat que no es participava en cap desallotjament sense ordre judicial, mentint deliberadament ja que existeixen diverses proves gràfiques que demostren l’acció irregular del cos de policia en aquest procediment il·legal.