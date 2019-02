8-M

La comissió "Vaga Feminista Terres de l'Ebre" se suma a l'organització i preparació de la Vaga Feminista

Aquest dissabte, la Comissió Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre hem iniciat mitjançant una penjada de llaços liles a Tortosa una campanya per sumar més dones a l'organització i adhesió de la vaga feminista que se celebrarà el pròxim 8 de març.

Amb aquesta acció, la comissió hem reivindicat la necessitat de no oblidar ni un sol dia, que les dones continuem patint desigualtat de drets i oportunitats i suportant múltiples violències pel simple fet de ser dones. També hem denunciat que abolir aquestes desigualtats i les violències que genera, no són cap prioritat en les agendes de les administracions ni dels governs.

Amb aquesta primera acció volem promoure tenyir de lila els nostres pobles i ciutats perquè el feminisme és una alternativa sistèmica davant les violències del capitalisme, el patriarcat, el racisme i la barbàrie del feixisme. És per això, per la necessitat d'acabar amb un sistema que oprimeix, humilia, agredeix, discrimina, assetja i mata a les dones, que s'està organitzant altre cop a escala mundial, una vaga pel pròxim 8 de març. Una vaga feminista general, social, de consum i de cures.

La Comissió Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre, ja ens hem posat en marxa per organitzar-nos al nostre territori, una assemblea horitzontal oberta a totes les dones feministes que hi vulguin participar. Per això us volem convidar a trobar-nos el pròxim 16 de gener a les 10.30h al Casal Popular Panxampla de Tortosa per seguir organitzant una vaga de totes i per a totes. També podeu contactar amb nosaltres mitjançant les xarxes socials.

Aprofitem també per anunciar que aquest dissabte també hem iniciat una campanya per xarxes socials amb l'objectiu d'invitar a la gent a què pugi vídeos o fotos expressant els motius pels quals faran vaga el 8 de març amb l'etiqueta #8MFaigVaga.