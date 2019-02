8-M

La comissió unitària 8 de Març de Badalona torna als carrers "per reivindicar els nostres drets"

La comissió unitària 8 de Març de Badalona se suma a la vaga feminista convocada a poblacions d’arreu del món amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A les 18 h convoquem una manifestació unitària que començarà a la plaça de la Vila i finalitzarà a la plaça de la Dona amb la lectura d’un manifest per part de diferents dones que representen les diferents opressions que patim com a tals / pel fet de ser-ho.

Per tercer any consecutiu en el marc d’aquesta diada, tornarem a omplir els carrers per fer sentir la nostra veu i la de totes les nenes, joves i dones a qui els l’han pres.

Es manifestaran per reivindicar els nostres drets, per condemnar el masclisme i per visibilitzar, d’una banda, els diferents eixos d’opressió i discriminació que patim al nostre dia a dia pel simple fet de ser dones i, de l’altra banda, la nostra unitat en la diversitat.

Anima a totes les persones a donar suport a la vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum i a participar en la manifestació i la resta d’accions que realitzarem, així com a sumar-se a la causa mitjançant accions del dia a dia. Cada pas és important!