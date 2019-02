8-M

La CGT convoca Vaga General de 24 hores pel proper dia 8 de març de 2019

La CGT de Catalunya entrarà, aquest dimarts 19 de febrer, un preavís de vaga general de 24h. pel dia 8 de març. "Són evidents les causes que motiven aquesta convocatòria: des de les desigualtats en l' àmbit laboral fins a les causes sistèmiques que les generen.

En qualsevol Estat es mantindrà l'interés de relegar a les dones a casa, a les feines més precàries, a infravolar les tasques que realitzen en la seva majoria les dones, les tasques de cures.

A donar un valor inferior a qualsevol ocupació que històricament haguem assumit les dones. I si es tracta de companyes migrants i refugiades, doblement.

És per això que sobren els motius per aturar la producció el proper 8 de març però també per construir dia a dia un nou món lluny de les estructures patriarcals que suposen els Estats", ha manifestat la CGT