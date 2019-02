8-M

La campanya ‘Feminisme per canviar-ho tot’ escalfa motors de cara a la Vaga General Feminista amb un gran acte

Organitzacions de l’Esquerra Independentista escalfa motors per la Vaga general feminista del 8 de març amb un gran acte de la campanya Feminisme per canviar-ho tot, el proper divendres 1 de març a Barcelona.

L’objectiu de la campanya per aquest 8 de març, que Arran, Alerta Solidària, CUP, COS, Endavant i SEPC ja van presentar el passat 25 de novembre, és lluitar contra la feminització de la pobresa tot reivindicant la vinculació de la lluita feminista amb la lluita antifeixista, antiracista i de classe tot construint un programa polític de mínims per garantir el dret a una vida digna a totes les dones treballadores fora de l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Amb aquest gran acte central de campanya les organitzacions que conformen l’Esquerra Independentista volen situar el feminisme com una lluita que dignifiqui de forma integral les condicions de vida de les dones treballadores i escalfar motors de cara el 8 de març. Per aquest motiu es farà una crida a participar activament a la Vaga General Feminista, i totes les accions i mobilitzacions reivindicatives que se’n deriven, en contra de la violència i la feminització de la pobresa i per posar al centre de l’acció política la millora de les condicions materials de vida.

A l’acte Feminisme per canviar-ho tot hi intervindran militants i referents de la lluita feminista com l’advocada Júlia Humet, l’exiliada política Anna Gabriel, Adriana Roca (portaveu nacional d’Arran), Fatima Aatar (antropòloga i militant antiracista a UMMA), Anna Saliente (militant de l'esquerra independentista i alcaldable per la CUP Capgirem Barcelona), Majo Domenech i Lucia Gómez. A més, el presentarà Ana Polo, guionista i reportera, i comptarà amb les actuacions de Sílvia Mancha i Crisal Rodriguez i amb els raps feministes de la Joina. L’acte se celebrarà al Casino l’Aliança de Poblenou (Barcelona) a les 19.30h.