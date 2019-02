Català a l'escola

L'STEi dóna suport als centres denunciats pel seu ensenyament en català a l’illa d’Eivissa

L’STEI Intersindical ha denunciat els intents reiterats d’alguns col·lectius en contra de l’ensenyament en català, de la convivència en els centres escolars i de la cohesió social a l’illa d’Eivissa, que han tingut lloc al llarg de les darreres setmanes.

Al mateix temps, manifesta el seu suport absolut als centres que han estat denunciats en dates recents, com el CEIP Verge de les Neus, el CEIP Es Vedrà i el CEIP Can Guerxo i CEIP Can Raspalls; alhora que reconeix la gran tasca pedagògica i de normalització lingüística i cultural que duen a terme aquests centres, cada un d’ells amb un Projecte Lingüístic de Centre totalment adequat a la normativa educativa autonòmica, com va quedar demostrat.

L’STEI Intersindical condemna amb fermesa l’ús de l’educació com a arma política i les vergonyants actuacions d’aquells que, amb les seves denúncies, atien el foc de la confrontació i de la crispació i menystenen la tasca dels centres escolars en el cada cop més difícil i complex procés de normalització lingüística i cultural del català a les Illes Balears.

STEI intersindical vol manifestar, de manera molt especial, el seu suport i acompanyament al CEIP Can Raspalls, que en els darrers dies ha estat objecte de malintencionades crítiques a la seua tasca docent, especialment referint-se a la feina d’un dels docents del centre, que fa servir les eines estratègiques i pedagògiques que considera més adequades per desenvolupar la seua tasca. Col·lectius i persones desconeixedores de la realitat dels centres educatius, de la feina dels professionals i grups de premsa disposats a qualsevol cosa per atacar l’ensenyament en català han fet d’aquest docent la diana de les seves crítiques.

Davant tots aquests fets, la delegació territorial de Pitiüses de l’STEI Intersindical s’afegeix a la roda de premsa i concentració que tindrà lloc avui a les 15.15 h, al Portal Nou (Parc Reina Sofía) de Vila per a expressar el rebuig a la notícia publicada a un periòdic sobre un docent del CEIP Can Raspalls, i per a mostrar el recolzament pedagògic i anímic a aquest docent i al centre.