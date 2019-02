clicle de debats

L’Independent de Badalona inicia un cicle de debats sobre reptes de la ciutat en col·laboració amb entitats i moviments socials

L’Associació Cultural L’Independent de Badalona (ACIB) impulsa un cicle de debats per reflexionar sobre els reptes de la ciutat en diferents àmbits, sota el lema “Qui pensa Badalona” (#QuiPensaBdn).

L’ACIB, editora de la publicació de L’Independent de Badalona, està formada per veïns i veïnes que comparteixen la necessitat de promoure el periodisme compromès de proximitat, així com activitats socials i culturals que contribueixen al debat i a l’apoderament ciutadà i al pensament crític. Una d’aquestes activitats és el cicle de debats “Qui pensa Badalona”.

El cicle s’obrirà el dijous vinent, 28 de febrer, amb el debat titulat “L’habitatge, un dret o un luxe? Fem front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica a Badalona”, que tindrà lloc a les 19 h a la Sala d’actes de l’Escola de Música MUBA (C/Guifré 191). Aquest debat comptarà amb les intervencions de Cristina García de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Rafael Mendoza del Col·legi d'Advocats a Badalona, Armonía Díaz de la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC), Enric Marín de la Plataforma Sant Roc Som Badalona (PSRSB) i Anna Abellan, Coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord. La presentació i moderació anirà a càrrec de Liliana Carmen Reyes, Responsable de polítiques d’habitatge de CCOO.

Fins al moment, hi ha programats dos debats més sota els títols “L'estat de la mobilitat a Badalona: On som? On volem arribar?” i “Consum responsable i mercat social: un repte cooperatiu”.

Posteriorment, l’associació té previst organitzar més debats, a partir del treball en xarxa amb la ciutadania i el teixit social de Badalona per promoure la reflexió col·lectiva sobre d’altres temes d’interès social i està oberta a propostes sobre temes a tractar.

Una associació oberta a la participació ciutadana

L’associació impulsa un projecte social, cultural i comunicatiu nascut des de la ciutadania al servei de la ciutadania, que pot tirar endavant gràcies al suport dels seus socis i sòcies, entre els quals hi ha tant persones a títol particular com entitats i col·lectius de la ciutat.

Les persones o entitats interessades a fer-se sòcies trobaran més informació i el procés per donar-se d’alta al següent enllaç: http://independentbadalona.cat/vols-fer-te-soci